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На Закарпатті чиновник збив велосипедиста — подробиці інциденту

26 травня 2024 23:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Закарпатті чиновник збив велосипедиста — подробиці інциденту
Момент збиття велосипедиста. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Закарпатті чиновник збив велосипедиста і втік з місця дорожньо-транспортної пригоди. При цьому поліція офіційно не зареєструвала даний інцидент.

Про це повідомляє місцевий журналіст Віталій Глагола.

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Автомобіль зареєстроване на Івана Демʼянчука. Саме цей чоловік фігурує у ЗМІ, як "керівник офісу реформ на Закарпатті".

Момент ДТП був зафіксований камерою спостереження. На відео видно, що білий автомобіль Toyota Rav4, зареєстрований на Демʼянчука, їхав на червоний сигнал світлофора.

Здійснюючи це дорожнє порушення, автомобіль збив велосипедиста, який виїхав на перехрестя на зелений сигнал світлофора.

На відео можна побачити, як хлопець падає з велосипеда на землю, потім підіймається та стає перед машиною. Водій його об'їжджає та їде геть.

На сайті поліції Закарпатської області повідомлення про інцидент відсутнє. Про стан збитого велосипедиста також нічого невідомо.

Раніше ми повідомляли, що у Львові поліцейські жорстоко затримали жінку на велосипеді. Вона рухалась тротуаром.

Також у Львові п’яний водій збив велосипедиста та втік з місця дорожньо-транспортної пригоди. Згодом правоохоронці затримали винуватця інциденту.

ДТП
велосипеди
поліція
транспорт
чиновники
Закарпаття

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