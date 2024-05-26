На всей территории Украины объявлена воздушная тревога — какая опасность
Воздушная тревога в Украине 26 мая охватила значительную часть территории. Предупреждают об опасности по всей Украине.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога сейчас, 26 мая
Украинские военные предупреждают о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область).
Так, воздушная тревога сейчас объявлена во всех областях.
Также Воздушные силы ВС сообщают об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Напомним, в ночь с 25 на 26 мая 2024 года российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Захватчики нанесли ракетно-авиационный удар по территории нашей страны с применением 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БпЛА. Воины Вооруженных сил Украины уничтожили большую часть вражеских целей.
Также мы сообщали, что в результате обстрела Харькова днем 25 мая 5 человек погибли, 59 получили ранения, а еще 17 считают пропавшими без вести.
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