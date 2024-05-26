На всей территории Украины объявлена воздушная тревога — какая опасность

Истребитель в небе. Фото иллюстративное: latamnews.lat

Воздушная тревога в Украине 26 мая охватила значительную часть территории. Предупреждают об опасности по всей Украине.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Читайте также:

Воздушная тревога сейчас, 26 мая

Украинские военные предупреждают о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область).

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Так, воздушная тревога сейчас объявлена во всех областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Также Воздушные силы ВС сообщают об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Напомним, в ночь с 25 на 26 мая 2024 года российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Захватчики нанесли ракетно-авиационный удар по территории нашей страны с применением 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БпЛА. Воины Вооруженных сил Украины уничтожили большую часть вражеских целей.

Также мы сообщали, что в результате обстрела Харькова днем 25 мая 5 человек погибли, 59 получили ранения, а еще 17 считают пропавшими без вести.