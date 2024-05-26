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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога — какая опасность

26 мая 2024 10:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога — какая опасность
Истребитель в небе. Фото иллюстративное: latamnews.lat
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Воздушная тревога в Украине 26 мая охватила значительную часть территории. Предупреждают об опасности по всей Украине.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога сейчас, 26 мая

Украинские военные предупреждают о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область).

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога - какая опасность - фото 1
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Так, воздушная тревога сейчас объявлена во всех областях.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога - какая опасность - фото 2
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Также Воздушные силы ВС сообщают об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога — какая опасность - фото 3
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Напомним, в ночь с 25 на 26 мая 2024 года российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Захватчики нанесли ракетно-авиационный удар по территории нашей страны с применением 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БпЛА. Воины Вооруженных сил Украины уничтожили большую часть вражеских целей.

Также мы сообщали, что в результате обстрела Харькова днем 25 мая 5 человек погибли, 59 получили ранения, а еще 17 считают пропавшими без вести.

Украина
воздушная тревога
война в Украине

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