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На всій території України оголошено повітряну тривогу — яка небезпека

26 травня 2024 10:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На всій території України оголошено повітряну тривогу — яка небезпека
Винищувач у небі. Фото ілюстративне: latamnews.lat
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 26 травня, охопила значну частину території. Попереджають про небезпеку по всій Україні.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога зараз, 26 травня 

Українські військові попереджають про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).

На всій території України оголошено повітряну тривогу — яка небезпека - фото 1
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Так, повітряна тривога зараз оголошена в усіх областях.

На всій території України оголошено повітряну тривогу — яка небезпека - фото 2
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Також Повітряні сили ЗС повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

На всій території України оголошено повітряну тривогу — яка небезпека - фото 3
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нагадаємо, у ніч з 25 на 26 травня 2024 року російські окупанти вчергове атакували Україну. Загарбники завдали ракетно-авіаційного удару по території нашої країни із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БпЛА. Воїни Збройних сил України знищили більшу частину ворожих цілей.

Також ми повідомляли, що внаслідок обстрілу Харкова вдень 25 травня 5 людей загинули, 59 зазнали поранень, а ще 17 вважають зниклими безвісти.

Україна
повітряна тривога
війна в Україні

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