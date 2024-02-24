Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow На Волыни задержали руководителя Нацполиции, продававшего гуманитарные авто arrow

На Волыни задержали руководителя Нацполиции, продававшего гуманитарные авто

24 февраля 2024 18:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Волыни задержали руководителя Нацполиции, продававшего гуманитарные авто
Руководитель ГУ Нацполиции Волыни Юрий Крошко. Фото: Telegram/Виталий Глагола
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Волынской области в субботу, 24 февраля, был задержан руководитель Главного Управления Национальной полиции Украины Юрий Крошко. Он подозревается в торговле гуманитарными автомобилями.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram.

Задержали руководителя Нацполиции Волыни

"Задержан руководитель Главного управления нацполиции Волынской области", — говорится в сообщении.

Как пишет журналист, полицейский подозревается в торговле гуманитарными авто, которые завозились через благотворительный фонд.

null
Изъятые средства. Фото: Telegram/Виталий Глагола

По предварительным данным, возглавляемая им группа перепродала 52 авто, которые должны были получить украинские защитники.

null
Скриншот сообщения Глаголы

Отметим, что на данный момент Нацполицию Волынской области возглавляет Юрий Крошко. В то же время в полиции, СБУ и ДБР этот инцидент пока не комментировали.

Что известно о Юрии Крошке

Новую декларацию Юрия Крошко проанализировали журналисты СтопКор.

Известно, что среди членов семьи правоохранитель указал жену Елену и сына Романа.

Он задекларировал четыре земельных участка в Житомирской области, из которых только один (площадью 12 соток) принадлежит ему лично, два других на семь и десять соток — зарегистрированы на жену и еще один, для обслуживания жилого дома, — в общей собственности Елены и Тамили Крошко.

null
Данные с декларации. Фото: СтопКор

Известно, что семья пользуется домом в 252 кв. м в Житомирской области, который также принадлежит матери Тамили.

Журналисты выяснили, что Крошко не имеет собственного имущества и арендует квартиру на 90 кв. м в селе Змиинец.

null
Данные с декларации. Фото: СтопКор

На жену зарегистрирован автомобиль марки Nissan Patrol 2007 года.

Доходы Крошка

В 2022 году зарплата руководителя Нацполиции Волыни выросла более чем на треть и составила 1,1 млн гривен в год (около 91 тыс. гривен в месяц).

У его жены в прошлом году была прибыль общей суммой 635 тыс. гривен — она зарегистрирована как частный предприниматель с 2012 года и занимается оптовой торговлей.

null
Данные с декларации. Фото: СтопКор

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили местных жителей, пытавшихся продать осколочные гранаты и привезенные из передовой запавшие.

Также в материале Новини.LIVE разобрались, кто виноват в пропаже 16 грузовиков гуманитарной помощи в Чернигове.

торговля
полиция
гуманитарная помощь
Волынская область
автомобиль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

10 февраля 2024

20:13 Авто украинцев могут зарегистрировать в ТЦК и запретить передвигаться между областями

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

Актуальное по теме