На Волыни задержали руководителя Нацполиции, продававшего гуманитарные авто

Руководитель ГУ Нацполиции Волыни Юрий Крошко. Фото: Telegram/Виталий Глагола

В Волынской области в субботу, 24 февраля, был задержан руководитель Главного Управления Национальной полиции Украины Юрий Крошко. Он подозревается в торговле гуманитарными автомобилями.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram.

Задержали руководителя Нацполиции Волыни

"Задержан руководитель Главного управления нацполиции Волынской области", — говорится в сообщении.

Как пишет журналист, полицейский подозревается в торговле гуманитарными авто, которые завозились через благотворительный фонд.

Изъятые средства. Фото: Telegram/Виталий Глагола

По предварительным данным, возглавляемая им группа перепродала 52 авто, которые должны были получить украинские защитники.

Скриншот сообщения Глаголы

Отметим, что на данный момент Нацполицию Волынской области возглавляет Юрий Крошко. В то же время в полиции, СБУ и ДБР этот инцидент пока не комментировали.

Что известно о Юрии Крошке

Новую декларацию Юрия Крошко проанализировали журналисты СтопКор.

Известно, что среди членов семьи правоохранитель указал жену Елену и сына Романа.

Он задекларировал четыре земельных участка в Житомирской области, из которых только один (площадью 12 соток) принадлежит ему лично, два других на семь и десять соток — зарегистрированы на жену и еще один, для обслуживания жилого дома, — в общей собственности Елены и Тамили Крошко.

Данные с декларации. Фото: СтопКор

Известно, что семья пользуется домом в 252 кв. м в Житомирской области, который также принадлежит матери Тамили.

Журналисты выяснили, что Крошко не имеет собственного имущества и арендует квартиру на 90 кв. м в селе Змиинец.

Данные с декларации. Фото: СтопКор

На жену зарегистрирован автомобиль марки Nissan Patrol 2007 года.

Доходы Крошка

В 2022 году зарплата руководителя Нацполиции Волыни выросла более чем на треть и составила 1,1 млн гривен в год (около 91 тыс. гривен в месяц).

У его жены в прошлом году была прибыль общей суммой 635 тыс. гривен — она зарегистрирована как частный предприниматель с 2012 года и занимается оптовой торговлей.

Данные с декларации. Фото: СтопКор

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили местных жителей, пытавшихся продать осколочные гранаты и привезенные из передовой запавшие.

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