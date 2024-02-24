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На Волині затримали керівника Нацполіції, який продавав гуманітарні авто

24 лютого 2024 18:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Волині затримали керівника Нацполіції, який продавав гуманітарні авто
Керівник ГУ Нацполіції Волині Юрій Крошко. Фото: Telegram/Віталій Глагола
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Волинській області у суботу, 24 лютого, затримали керівника Головного Управління Національної поліції України. Його підозрюють в торгівлі гуманітарними автомобілями.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола в Telegram.

Затримали керівника Нацполіції Волині

"Затримано керівника Головного управління нацполіції Волинської області", — йдеться у повідомленні.

Як пише журналіст, поліцейського підозрюють у торгівлі гуманітарними авто, які завозили через благодійний фонд. 

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Вилучені кошти. Фото: Telegram/Віталій Глагола

За попередніми даними, очолювана ним група перепродала 52 авто, які мали отримати українські захисники.

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Скриншот допису Глаголи

Зазначимо, що станом на зараз Нацполіцію Волинської області очолює Юрій Крошко. Водночас у поліції, СБУ та ДБР наразі цей інцидент не коментували.

Що відомо про Юрія Крошка

Нову декларацію Юрія Крошка проаналізували журналісти СтопКор.

Відомо, що серед членів родини правоохоронець вказав дружину Олену та сина Романа.

Він задекларував чотири земельні ділянки на Житомирщині, з яких лише одна (площею 12 соток) належить йому особисто, дві інших на сім та десять соток — зареєстровані на дружину та ще одна, для обслуговування житлового будинку, — у спільної власності Олени та Тамілі Крошко.

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Дані з декларації. Фото: СтопКор

Відомо, що сім'я користується будинком на 252 кв. м на Житомирщині, який також належить матері Тамілі.

Журналісти з'ясували, що Крошко не має ніякого власного майна та орендує квартиру на 90 кв. м у селі Зміїнець.

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Дані з декларації. Фото: СтопКор

На дружину також зареєстрований автомобіль марки Nissan Patrol 2007 року.

Доходи Крошка

У 2022 році зарплата керівника Нацполіції Волині зросла на понад третину і склала 1,1 млн гривень на рік (близько 91 тис. гривень на місяць).

У його дружини минулого року був прибуток загальною сумою 635 тис. гривень — вона зареєстрована як приватний підприємець з 2012 року й займається оптовою торгівлею.

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Дані з декларації. Фото: СтопКор

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили місцевих мешканців, що намагалися продати осколкові гранати та запали, які привезли з передової.

Також у матеріалі Новини.LIVE розібралися, хто винен у зникненні 16 вантажівок гуманітарної допомоги в Чернігові.

торгівля
поліція
гуманітарна допомога
Волинська область
автомобіль

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