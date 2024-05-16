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На Волыни представители ТЦК брали взятки за снятие уклонистов с розыска

16 мая 2024 19:45
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
На Волыни работников ТЦК задержали на взятке
Группа лиц на Волыни, которая брала деньги за непривлечение уклонистов к ответственности. Фото: Нацполиция
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

На Волыни полиция разоблачила группу лиц, бравших 3000 долларов за непривлечение уклонистов к ответственности и снятие их с розыска. В настоящее время продолжается следствие и рассматривается вопрос о мерах пресечения.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины в четверг, 16 мая.

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Полиция сообщает, что фигуранты, пользуясь служебным положением, обещали помочь снять с розыска военнообязанных, которые после получения повесток не явились в ТЦК и СП. Тем самым помогали им уклониться от призыва на военную службу в ВСУ и избежать ответственности.

На Волыни представители ТЦК брали взятки за снятие уклоняющихся с розыска - фото 1
Задержанные лица, принимавшие взятки за непривлечение уклонистов к ответственности. Фото: Нацполиция

"Полицейские 15 мая задержали организатора схемы и двух его подельников во время передачи очередного транша неправомерной выгоды в размере 3000 долларов. В целом правоохранители задокументировали получение участниками группы 6000 долларов взятки", — говорится в сообщении.

На Волыни представители ТЦК брали взятки за снятие уклоняющихся с розыска - фото 2
Изъяты средства при обыске фигурантов. Фото: Нацполиция

Среди фигурантов – заместитель командира взвода одной из воинских частей и должностные лица областного и городского территориальных центров комплектования и социальной поддержки Волыни.

Пока следствие продолжается, решается вопрос о мерах пресечения для фигурантов.

Ранее мы писали, что в Николаевской области разоблачили работника правоохранительных органов на вымогательстве взятки с местного жителя. Полицейский обещал мужчине не оформлять протокол о нарушении, за что теперь ему грозит лишение свободы.

Также правоохранители разоблачили одну из работниц районного суда Одесщины на взяточничестве и злоупотреблении влиянием. Женщина требовала 1000 долларов за свои "услуги" помощи по закрытию дела об админправонарушении.

взятка
полиция
Луцк
преступление
ТЦК и СП
военнообязанные
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Нацполиция
Волынь

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