На Волыни работников ТЦК задержали на взятке

Группа лиц на Волыни, которая брала деньги за непривлечение уклонистов к ответственности. Фото: Нацполиция

На Волыни полиция разоблачила группу лиц, бравших 3000 долларов за непривлечение уклонистов к ответственности и снятие их с розыска. В настоящее время продолжается следствие и рассматривается вопрос о мерах пресечения.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины в четверг, 16 мая.

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Полиция сообщает, что фигуранты, пользуясь служебным положением, обещали помочь снять с розыска военнообязанных, которые после получения повесток не явились в ТЦК и СП. Тем самым помогали им уклониться от призыва на военную службу в ВСУ и избежать ответственности.

Задержанные лица, принимавшие взятки за непривлечение уклонистов к ответственности. Фото: Нацполиция

"Полицейские 15 мая задержали организатора схемы и двух его подельников во время передачи очередного транша неправомерной выгоды в размере 3000 долларов. В целом правоохранители задокументировали получение участниками группы 6000 долларов взятки", — говорится в сообщении.

Изъяты средства при обыске фигурантов. Фото: Нацполиция

Среди фигурантов – заместитель командира взвода одной из воинских частей и должностные лица областного и городского территориальных центров комплектования и социальной поддержки Волыни.

Пока следствие продолжается, решается вопрос о мерах пресечения для фигурантов.

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