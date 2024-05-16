Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow На Волині представники ТЦК брали хабарі за зняття ухилянтів із розшуку arrow

На Волині представники ТЦК брали хабарі за зняття ухилянтів із розшуку

16 травня 2024 19:45
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
На Волині працівників ТЦК затримали на хабарі
Група осіб на Волині, яка брала гроші за непритягнення ухилянтів до відповідальності. Фото: Нацполіція
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

На Волині поліція викрила групу осіб, яка брала 3000 доларів за непритягнення ухилянтів до відповідальності та зняття їх з розшуку. Наразі триває слідство і розглядається питання про запобіжні заходи.

Про це інформують у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України у четвер, 16 травня.

Читайте також:

На Волині працівників ТЦК зловили на хабарі

Поліція повідомляє, що фігуранти, користуючись службовим становищем, обіцяли допомогти зняти з розшуку військовозобовʼязаних, які після отримання повісток не зʼявилися до ТЦК та СП. Тим самим, допомагали їм ухилитися від призову на військову службу до ЗСУ та уникнути відповідальності.

На Волині представники ТЦК брали хабарі за зняття ухилянтів із розшуку - фото 1
Затриманні особи, які брали хабарі за непритягнення ухилянтів до відповідальності. Фото: Нацполіція

"Поліцейські 15 травня затримали організатора схеми та двох його спільників під час передачі чергового траншу неправомірної вигоди у розмірі 3000 доларів. Загалом правоохоронці задокументували отримання учасниками групи 6000 доларів хабаря", — йдеться у повідомленні.

На Волині представники ТЦК брали хабарі за зняття ухилянтів із розшуку - фото 2
Вилучені кошти під час обшуку фігурантів. Фото: Нацполіція

Серед фігурантів — заступник командира взводу однієї з військових частин і службові особи обласного й міського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Волині.

Наразі слідство ще триває, вирішується питання щодо запобіжних заходів для фігурантів. 

Раніше ми писали, що у Миколаївській області викрили працівника правоохоронних органів на вимаганні хабаря з місцевого мешканця. Поліцейський обіцяв чоловіку не оформлювати на нього протокол про порушення, за що тепер йому загрожує позбавлення волі.

Також правоохоронці викрили одну з працівниць районного суду Одещини на хабарництві та зловживанні впливом. Жінка вимагала 1000 доларів за свої "послуги" допомоги щодо закриття справи про адмінправопорушення. 

хабар
поліція
Луцьк
злочин
ТЦК та СП
військовозобов'язані
ухилянти
Нацполіція
Волинь

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

16 травня 2024
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ