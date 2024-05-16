На Волині працівників ТЦК затримали на хабарі

Група осіб на Волині, яка брала гроші за непритягнення ухилянтів до відповідальності. Фото: Нацполіція

На Волині поліція викрила групу осіб, яка брала 3000 доларів за непритягнення ухилянтів до відповідальності та зняття їх з розшуку. Наразі триває слідство і розглядається питання про запобіжні заходи.

Про це інформують у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України у четвер, 16 травня.

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Поліція повідомляє, що фігуранти, користуючись службовим становищем, обіцяли допомогти зняти з розшуку військовозобовʼязаних, які після отримання повісток не зʼявилися до ТЦК та СП. Тим самим, допомагали їм ухилитися від призову на військову службу до ЗСУ та уникнути відповідальності.

Затриманні особи, які брали хабарі за непритягнення ухилянтів до відповідальності. Фото: Нацполіція

"Поліцейські 15 травня затримали організатора схеми та двох його спільників під час передачі чергового траншу неправомірної вигоди у розмірі 3000 доларів. Загалом правоохоронці задокументували отримання учасниками групи 6000 доларів хабаря", — йдеться у повідомленні.

Вилучені кошти під час обшуку фігурантів. Фото: Нацполіція

Серед фігурантів — заступник командира взводу однієї з військових частин і службові особи обласного й міського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Волині.

Наразі слідство ще триває, вирішується питання щодо запобіжних заходів для фігурантів.

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Також правоохоронці викрили одну з працівниць районного суду Одещини на хабарництві та зловживанні впливом. Жінка вимагала 1000 доларів за свої "послуги" допомоги щодо закриття справи про адмінправопорушення.