На Волыни хотят потратить 600 тысяч на закупку мусорных пакетов, — Prozorro
В Волынской области объявили тендер на закупку мусорных мешков и полиэтиленовых пакетов. На это планируют потратить 600 тысяч гривен.
Соответствующий тендер появился на сайте закупок Prozorro.
Что известно о закупке
Отмечается, что заказчик — коммунальное предприятие "Волынское областное территориальное медицинское объединение защиты материнства и детства", которое находится в городе Луцк.
КП планирует закупить мусорные мешки объемом на 35 л, 60 л и 120 л, а также полиэтиленовые пакеты (майки).
Сейчас идет представление предложений, а после 27 марта стартует аукцион.
Напомним, днем ранее появился тендер, согласно которому на содержание дорог Одесчины планируют более трех миллиардов.
Незадолго до этого во Львовской области объявили тендер на ремонт автомобильного моста на дороге Т-14-24 Славское — Сколе, стоимость 126 516 574 гривен.
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