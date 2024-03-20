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На Волыни хотят потратить 600 тысяч на закупку мусорных пакетов, — Prozorro

20 марта 2024 12:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На Волыни хотят потратить 600 тысяч на закупку мусорных пакетов, — Prozorro
Сайт закупок Prozorro. Фото иллюстративное: из открытых источников
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Волынской области объявили тендер на закупку мусорных мешков и полиэтиленовых пакетов. На это планируют потратить 600 тысяч гривен.

Соответствующий тендер появился на сайте закупок Prozorro.

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Что известно о закупке

Отмечается, что заказчик — коммунальное предприятие "Волынское областное территориальное медицинское объединение защиты материнства и детства", которое находится в городе Луцк.

КП планирует закупить мусорные мешки объемом на 35 л, 60 л и 120 л, а также полиэтиленовые пакеты (майки).

Сейчас идет представление предложений, а после 27 марта стартует аукцион.

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Информация о тендере. Фото: скриншот

Напомним, днем ранее появился тендер, согласно которому на содержание дорог Одесчины планируют более трех миллиардов.

Незадолго до этого во Львовской области объявили тендер на ремонт автомобильного моста на дороге Т-14-24 Славское — Сколе, стоимость 126 516 574 гривен.

война
тендер
ProZorro
Волынская область
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