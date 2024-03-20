На Волині хочуть витратити 600 тисяч на закупівлю сміттєвих пакетів, — Prozorro
У Волинській області оголосили тендер на закупівлю мішків для сміття та поліетиленових пакетів. На це планують витратити 600 тисяч гривень.
Відповідний тендер з'явився на сайті закупівель Prozorro.
Що відомо про закупівлю
Зазначається, що замовник — комунальне підприємство "Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства", яке знаходиться у місті Луцьк.
КП планує закупити мішки для сміття об'ємом на 35 л, 60 л та 120 л, а також поліетиленові пакети (майки).
Наразі триває подання пропозицій, а після 27 березня стартує аукціон.
Нагадаємо, днем раніше з'явився тендер, згідно з яким на утримання доріг Одещини планують понад три мільярди.
Незадовго до цього у Львівській області оголосили тендер на ремонт автомобільного мосту на дорозі Т-14-24 Славське — Сколе, вартість 126 516 574 гривень.
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