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На Волині хочуть витратити 600 тисяч на закупівлю сміттєвих пакетів, — Prozorro

20 березня 2024 12:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Волині хочуть витратити 600 тисяч на закупівлю сміттєвих пакетів, — Prozorro
Сайт закупівель Prozorro. Фото ілюстративне: з відкритих джерел
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Волинській області оголосили тендер на закупівлю мішків для сміття та поліетиленових пакетів. На це планують витратити 600 тисяч гривень. 

Відповідний тендер з'явився на сайті закупівель Prozorro.

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Що відомо про закупівлю 

Зазначається, що замовник — комунальне підприємство "Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства", яке знаходиться у місті Луцьк. 

КП планує закупити мішки для сміття об'ємом на 35 л, 60 л та 120 л, а також поліетиленові пакети (майки). 

Наразі триває подання пропозицій, а після 27 березня стартує аукціон. 

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Інформація про тендер. Фото: скриншот

Нагадаємо, днем раніше з'явився тендер, згідно з яким на утримання доріг Одещини планують понад три мільярди.

Незадовго до цього у Львівській області оголосили тендер на ремонт автомобільного мосту на дорозі Т-14-24 Славське — Сколе, вартість 126 516 574 гривень. 

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