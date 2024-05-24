На Волыни мужчина получил повреждение мозга из-за укуса клеща

Клещ в лесу. Фото иллюстративное: УНИАН

На Волыни у 58-летнего мужчины Леонида К. более полугода держалась высокая температура, 38 градусов, болела голова и была сильная слабость. Мужчина обследовался в разных клиниках Украины, проходил разнообразные обследования. Точный диагноз смогли поставить специалисты Львовской областной инфекционной больницы.

Об этом сообщил ZAXID.NET в пятницу, 24 мая.

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Поражение мозга из-за клеща

Врач-инфекционистка Ирина Пестушко рассказала, что в инфекционную больницу пациент попал с высокой температурой, бактериальной инфекцией, сильной головной болью, болью в мышцах, суставах, снижением остроты зрения и сильной общей слабостью.

"Мы пациента тщательно обследовали: сделали рентген, УЗИ и другие обследования, но не увидели никаких причин для такого состояния пациента. Тогда решили сделать пункцию и увидели, что у него есть вирусный менингоэнцефалит (воспаление головного мозга)", — отметила Пестушко.

Больному был поставлен диагноз — поражение центральной нервной системы. Ему назначили соответствующее лечение. После курса лечения температура упала до нормальных показателей, и на прошлой неделе пациента выписали домой.

К чему может привести укус клеща

Укус клеща может спровоцировать болезнь Лайма — инфекционное заболевание, которое может иметь хроническое или острое течение и поражать сердце, суставы, нервную систему и кожные покровы.

Риск заражения болезнью Лайма, как говорят врачи, зависит от длительности присасывания. Если клещ был на теле меньше суток, то вероятность инфицирования достаточно мала, однако после третьих суток приближается к 100%.

Ранее мы сообщали, что 8-летняя девочка во Львовской области имела задержку в физическом росте из-за того, что она едва могла есть. Врачи из детской больницы Святого Николая во Львове успешно провели операцию, исправив врожденную аномалию, которая мешала нормальной работе ее желудочно-кишечного тракта.

Напомним, во Львове врачи удалили из головного мозга 9-летнего мальчика обломок мины.