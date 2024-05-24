Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow На Волыни мужчина получил повреждение мозга из-за укуса клеща arrow

На Волыни мужчина получил повреждение мозга из-за укуса клеща

24 мая 2024 17:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
На Волыни мужчина получил повреждение мозга из-за укуса клеща
Клещ в лесу. Фото иллюстративное: УНИАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

На Волыни у 58-летнего мужчины Леонида К. более полугода держалась высокая температура, 38 градусов, болела голова и была сильная слабость. Мужчина обследовался в разных клиниках Украины, проходил разнообразные обследования. Точный диагноз смогли поставить специалисты Львовской областной инфекционной больницы.

Об этом сообщил ZAXID.NET в пятницу, 24 мая.

Читайте также:

Поражение мозга из-за клеща

Врач-инфекционистка Ирина Пестушко рассказала, что в инфекционную больницу пациент попал с высокой температурой, бактериальной инфекцией, сильной головной болью, болью в мышцах, суставах, снижением остроты зрения и сильной общей слабостью.

"Мы пациента тщательно обследовали: сделали рентген, УЗИ и другие обследования, но не увидели никаких причин для такого состояния пациента. Тогда решили сделать пункцию и увидели, что у него есть вирусный менингоэнцефалит (воспаление головного мозга)", — отметила Пестушко.

Больному был поставлен диагноз — поражение центральной нервной системы. Ему назначили соответствующее лечение. После курса лечения температура упала до нормальных показателей, и на прошлой неделе пациента выписали домой.

К чему может привести укус клеща

Укус клеща может спровоцировать болезнь Лайма — инфекционное заболевание, которое может иметь хроническое или острое течение и поражать сердце, суставы, нервную систему и кожные покровы.

Риск заражения болезнью Лайма, как говорят врачи, зависит от длительности присасывания. Если клещ был на теле меньше суток, то вероятность инфицирования достаточно мала, однако после третьих суток приближается к 100%.

Ранее мы сообщали, что 8-летняя девочка во Львовской области имела задержку в физическом росте из-за того, что она едва могла есть. Врачи из детской больницы Святого Николая во Львове успешно провели операцию, исправив врожденную аномалию, которая мешала нормальной работе ее желудочно-кишечного тракта.

Напомним, во Львове врачи удалили из головного мозга 9-летнего мальчика обломок мины.

Львов
Украина
медицина
клещ
Волынь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра