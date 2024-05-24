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На Волині чоловік отримав ушкодження мозку через укус кліща

24 травня 2024 17:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Волині чоловік отримав ушкодження мозку через укус кліща
Кліщ у лісі. Фото ілюстративне: УНІАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Волині у 58-річного чоловіка Леоніда К. понад пів року трималася висока температура, 38 градусів, боліла голова і була сильна слабкість. Чоловік обстежувався у різних клініках України, проходив різноманітні обстеження. Точний діагноз змогли поставити фахівці Львівської обласної інфекційної лікарні.

Про це повідомив ZAXID.NET У п'ятницю, 24 травня.

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Ураження мозку через кліща

Лікарка-інфекціоністка Ірина Пестушко розповіла, що до інфекційної лікарні пацієнт потрапив з високою температурою, бактерійною інфекцією, сильним головним болем, болем у м’язах, суглобах, зниженням гостроти зору і сильною загальною слабкістю.

"Ми пацієнта ретельно обстежили: зробили рентген, УЗД та інші обстеження, але не побачили жодних причин для такого стану пацієнта. Тоді вирішили зробити пункцію і побачили, що у нього є вірусний менінгоенцефаліт (запалення головного мозку)", – зазначила Пестушко.

Хворому поставили діагноз — ураження центральної нервової системи. Йому призначили відповідне лікування. Після курсу лікування температура впала до нормальних показників і минулого тижня пацієнта виписали додому.

До чого може призвести укус кліща

Укус кліща може спровокувати хворобу Лайма — інфекційне захворювання, яке може мати хронічний або гострий перебіг і уражати серце, суглоби, нервову систему і шкірні покриви. 

Ризик зараження на хворобу Лайма, як кажуть лікарі, залежить від тривалості присмоктування. Якщо кліщ був на тілі менше ніж добу, то ймовірність інфікування доволі мала, проте після третьої доби наближається до 100%.

Раніше ми повідомляли, що 8-річна дівчинка з Львівщини мала затримку у фізичному зростанні через те, що вона ледь могла їсти. Лікарі з дитячої лікарні Святого Миколая у Львові успішно провели операцію, виправивши вроджену аномалію, яка заважала нормальній роботі її шлунково-кишкового тракту.

Нагадаємо, у Львові лікарі видалили з головного мозку 9-річного хлопчика уламок міни.

Львів
Україна
медицина
кліщ
Волинь

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