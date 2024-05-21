На Волыни грузовик взорвался на мини

Мина на обочине дороги. Фото иллюстративное: volyn24.com

В Волынской области возле белорусской границы произошло страшное ДТП. Фура наехала на мину и взорвалась.

Об этом в понедельник, 20 мая, сообщил телеграмм-канал "Типовое Ратно".

Читайте также:

Пострадал водитель грузовика, на дороге огромная воронка

Как пишет местный телеграмм-канал, грузовик ехал по трассе М19. Мина была на участке дороги между селами Доманово и Горняки.

"На трассе М19 между Доманово и Горняками произошла детонация мины, серьезно повреждена дорога, пострадал водитель фуры", — сообщает "Типовое Ратно".

Скриншот Telegram/Типовое Ратно

На дороге огромная воронка. Грузовик похож на гору металлолома. На месте взрыва работают экстренные службы. Откуда взялась мина на дороге, кому она принадлежит — должна установить полиция.

Напомним, во Львове 17 мая автомобиль сбил шестилетнего мальчика.

Также мы сообщали о жуткой аварии в Киеве: погиб ребенок и травмировалась беременная женщина.