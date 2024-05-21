На Волыни грузовик взорвался на мини

На Волыни возле белорусской границы фура наехала на мину и взорвалась — подробности страшного ДТП
В Волынской области возле белорусской границы произошло страшное ДТП. Фура наехала на мину и взорвалась.
Об этом в понедельник, 20 мая, сообщил телеграмм-канал "Типовое Ратно".
Пострадал водитель грузовика, на дороге огромная воронка
Как пишет местный телеграмм-канал, грузовик ехал по трассе М19. Мина была на участке дороги между селами Доманово и Горняки.
"На трассе М19 между Доманово и Горняками произошла детонация мины, серьезно повреждена дорога, пострадал водитель фуры", — сообщает "Типовое Ратно".
На дороге огромная воронка. Грузовик похож на гору металлолома. На месте взрыва работают экстренные службы. Откуда взялась мина на дороге, кому она принадлежит — должна установить полиция.
Напомним, во Львове 17 мая автомобиль сбил шестилетнего мальчика.
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