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На Волыни возле белорусской границы фура наехала на мину и взорвалась — подробности страшного ДТП

21 мая 2024 00:03
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
На Волыни грузовик взорвался на мини
Мина на обочине дороги. Фото иллюстративное: volyn24.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Волынской области возле белорусской границы произошло страшное ДТП. Фура наехала на мину и взорвалась.

Об этом в понедельник, 20 мая, сообщил телеграмм-канал "Типовое Ратно".

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Как пишет местный телеграмм-канал, грузовик ехал по трассе М19. Мина была на участке дороги между селами Доманово и Горняки.

"На трассе М19 между Доманово и Горняками произошла детонация мины, серьезно повреждена дорога, пострадал водитель фуры", — сообщает "Типовое Ратно".

Грузовик взорвался на мини в Волынской области
Скриншот Telegram/Типовое Ратно

На дороге огромная воронка. Грузовик похож на гору металлолома. На месте взрыва работают экстренные службы. Откуда взялась мина на дороге, кому она принадлежит — должна установить полиция.

Напомним, во Львове 17 мая автомобиль сбил шестилетнего мальчика.

Также мы сообщали о жуткой аварии в Киеве: погиб ребенок и травмировалась беременная женщина.

Беларусь
война
взрыв
Волынская область
грузовики
мина

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