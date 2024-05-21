На Волині вантажівка підірвалася на міні

Міна на узбіччі дороги. Фото ілюстративне: volyn24.com

У Волинській області неподалік білоруського кордону сталася страшна ДТП. Фура підірвалася на міні.

Про це у понеділок, 20 травня, повідомив телеграм-канал "Типове Ратне".

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Постраждав водій вантажівки, на дорозі величезна вирва

Як пише місцевий телеграм-канал, вантажівка їхала трасою М19. Міна була на ділянці дороги між селами Доманове і Гірники.

"На трасі М19 між Доманово і Гірники відбулась детонація мін, серйозно пошкодило дорогу, постраждав водій фури", — повідомляє "Типове Ратне".

Скриншот Telegram/Типове Ратне

На дорозі — величезна вирва. Вантажівка схожа на гору металобрухту. На місці вибуху працюють екстренні служби. Звідки взялася міна на дорозі, кому вона належить — має встановити поліція.

Нагадаємо, у Львові 17 травня автомобіль збив шестирічного хлопчика.

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