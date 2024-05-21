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На Волині біля білоруського кордону фура наїхала на міну та вибухнула — подробиці страшної ДТП

21 травня 2024 00:03
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
На Волині вантажівка підірвалася на міні
Міна на узбіччі дороги. Фото ілюстративне: volyn24.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Волинській області неподалік білоруського кордону сталася страшна ДТП. Фура підірвалася на міні. 

Про це у понеділок, 20 травня, повідомив телеграм-канал "Типове Ратне".  

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Постраждав водій вантажівки, на дорозі величезна вирва

Як пише місцевий телеграм-канал, вантажівка їхала трасою М19. Міна була на ділянці дороги між селами Доманове і Гірники.

"На трасі М19 між Доманово і Гірники відбулась детонація мін, серйозно пошкодило дорогу, постраждав водій фури", — повідомляє "Типове Ратне".

Вантажівка підірвалася на міні у Волинській області
Скриншот Telegram/Типове Ратне

На дорозі — величезна вирва. Вантажівка схожа на гору металобрухту.  На місці вибуху працюють екстренні служби. Звідки взялася міна на дорозі, кому вона належить — має встановити поліція.

Нагадаємо, у Львові 17 травня автомобіль збив шестирічного хлопчика. 

Також ми повідомляли про моторошну аварію у Києві: загинула дитина та травмувалась вагітна жінка. 

Білорусь
війна
вибух
Волинська область
вантажівки
міна

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