ДТП с автобусом в Винницкой области 4 июня

На Винниччине ночью перевернулся автобус — пострадали дети
В Винницкой области в ночь на вторник, 4 июня, перевернулся пассажирский автобус. В нем находились 17 детей и 5 взрослых, которые возвращались с экскурсии.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
ДТП с экскурсионным автобусом на Винниччине
Около 00:40 возле с. Кунка Гайсинского района 46-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter не справился с управлением, из-за чего транспорт перевернулся. На тот момент в салоне находились 17 детей в возрасте от 7 до 17 лет и 5 взрослых.
В результате инцидента одного несовершеннолетнего госпитализировали, другим пассажирам оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.
Полицейские проверили водителя на алкогольное опьянение — он находился за рулем трезвым. В настоящее время транспортное средство переместили на арестплощадку. Правоохранители начали досудебное расследование.
Напомним, во Львове полицейские получили уведомление о ДТП с пострадавшим. Патрульные на месте оказали помощь мужчине до приезда медиков.
Также мы писали, что во Львовской области водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли два пассажира, еще двое получили тяжелые ранения, их госпитализировали.
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