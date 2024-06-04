ДТП с автобусом в Винницкой области 4 июня

ДТП на Винниччине. Фото: Нацполиция

В Винницкой области в ночь на вторник, 4 июня, перевернулся пассажирский автобус. В нем находились 17 детей и 5 взрослых, которые возвращались с экскурсии.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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Около 00:40 возле с. Кунка Гайсинского района 46-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter не справился с управлением, из-за чего транспорт перевернулся. На тот момент в салоне находились 17 детей в возрасте от 7 до 17 лет и 5 взрослых.

ДТП на Винниччине. Фото: Нацполиция

В результате инцидента одного несовершеннолетнего госпитализировали, другим пассажирам оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

Полицейские проверили водителя на алкогольное опьянение — он находился за рулем трезвым. В настоящее время транспортное средство переместили на арестплощадку. Правоохранители начали досудебное расследование.

Напомним, во Львове полицейские получили уведомление о ДТП с пострадавшим. Патрульные на месте оказали помощь мужчине до приезда медиков.

Также мы писали, что во Львовской области водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли два пассажира, еще двое получили тяжелые ранения, их госпитализировали.