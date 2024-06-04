ДТП з автобусом на Вінниччині 4 червня

ДТП на Вінниччині. Фото: Нацполіція

У Вінницькій області в ніч на вівторок, 4 червня, перекинувся пасажирський автобус. У ньому перебували 17 дітей та 5 дорослих, які поверталися з екскурсії.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

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Близько 00:40 біля с. Кунка, Гайсинського району 46-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter не впорався з керуванням, через що транспорт перекинувся. На той момент у салоні перебувало 17 дітей віком від 7 до 17 років та 5 дорослих.

ДТП на Вінниччині. Фото: Нацполіція

Внаслідок інциденту одного неповнолітнього ушпиталили, іншим пасажирам надали медичну допомогу, після чого відпустили додому.

Поліцейські перевірили водія на алкогольне сп'яніння — він перебував за кермом тверезим. Наразі транспортний засіб перемістили на арештмайданчик. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, у Львові поліцейські отримали повідомлення про ДТП з потерпілим. Патрульні на місці надали допомогу чоловіку до приїзду медиків.

Також ми писали, що на Львівщині водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із вантажівкою. Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів, ще двоє отримали тяжкі поранення, їх госпіталізували.