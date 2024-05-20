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В Винницкой области муж с женой держали три нарколаборатории

20 мая 2024 18:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Винницкой области муж с женой держали три нарколаборатории
Фото с места происшествия. Фото: полиция Винницкой области
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Винницкой области полицейские провели операцию, в результате которой были раскрыты и ликвидированы три нарколаборатории, которые функционировали как часть межрегионального наркосиндиката. Эта группа, в которую входили муж с женой и их родственники, организовывала масштабный наркотический бизнес, который приносил им ежемесячный доход в размере 2 миллионов гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области в понедельник, 20 мая.

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По информации отдела коммуникации полиции Винницкой области, спецоперация против наркодилеров была проведена с успехом, и она стала возможной благодаря совместным усилиям правоохранительных органов. В результате этой операции были задержаны 10 человек, составлявших преступную группировку. Они производили и снабжали психотропами практически все регионы Украины.

  • В Винницкой области муж с женой держали три нарколаборатории - фото 1
    Фото с места происшествия. Фото: полиция Винницкой области
  • В Винницкой области муж с женой держали три нарколаборатории - фото 2
    Фото с места происшествия. Фото: полиция Винницкой области
  • В Винницкой области муж с женой держали три нарколаборатории - фото 3
    Фото с места происшествия. Фото: полиция Винницкой области
  • В Винницкой области муж с женой держали три нарколаборатории - фото 4
    Фото с места происшествия. Фото: полиция Винницкой области
  • В Винницкой области муж с женой держали три нарколаборатории - фото 5
    Фото с места происшествия. Фото: полиция Винницкой области
  • В Винницкой области муж с женой держали три нарколаборатории - фото 6
    Фото с места происшествия. Фото: полиция Винницкой области
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Наркобизнес, организованный задержанными, был достаточно изобретательным: они использовали Интернет для заказа химических веществ и лабораторного оборудования, получавшихся затем через почтовые отделения. Наркотики фасовались и доставлялись клиентам в разные регионы Украины через курьерскую службу или с помощью телеграмм-канала.

В полиции удалось задержать 8 человек, а также удалить значительное количество наркотиков и химических веществ на сумму более 10 миллионов гривен. Задержанным грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Румыния передала Украине организатора наркосиндиката. Мужчина несколько лет назад организовал на территории Украины наркобизнес — сообщники производили и распространяли вещества на территории стран ЕС и России.

Также мы рассказывали, что стражи порядка задержали участников преступной группы в Николаевской области, которые обустроили целую лабораторию по производству наркотиков. Все сообщники находятся под стражей, за их сделки фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.

наркотики
полиция
наркоторговля
Винницкая область
арест

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