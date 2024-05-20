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На Вінниччині чоловік з дружиною тримали три нарколабораторії

20 травня 2024 18:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Вінниччині чоловік з дружиною тримали три нарколабораторії
Фото з місця події. Фото: поліція Вінниччини
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Вінницькій області поліцейські провели операцію, в результаті якої було розкрито та ліквідовано три нарколабораторії, які функціонували як частина міжрегіонального наркосиндикату. Ця група, в яку входили чоловік із дружиною, та їх родичі, організовувала масштабний наркотичний бізнес, який приносив їм щомісячний дохід у розмірі 2 мільйонів гривень.

Про це повідомили в відділі комунікації поліції Вінниччини в понеділок, 20 травня. 

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Матеріали справи 

За інформацією відділу комунікації поліції Вінниччини, спецоперація проти наркодилерів була проведена з успіхом, і вона стала можливою завдяки спільним зусиллям правоохоронних органів. У результаті цієї операції було затримано 10 осіб, які складали злочинну угруповання. Вони виробляли і постачали психотропи в практично всі регіони України.

  • На Вінниччині чоловік з дружиною тримали три нарколабораторії - фото 1
    Фото з місця події. Фото: поліція Вінниччини
  • На Вінниччині чоловік з дружиною тримали три нарколабораторії - фото 2
    Фото з місця події. Фото: поліція Вінниччини
  • На Вінниччині чоловік з дружиною тримали три нарколабораторії - фото 3
    Фото з місця події. Фото: поліція Вінниччини
  • На Вінниччині чоловік з дружиною тримали три нарколабораторії - фото 4
    Фото з місця події. Фото: поліція Вінниччини
  • На Вінниччині чоловік з дружиною тримали три нарколабораторії - фото 5
    Фото з місця події. Фото: поліція Вінниччини
  • На Вінниччині чоловік з дружиною тримали три нарколабораторії - фото 6
    Фото з місця події. Фото: поліція Вінниччини
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Наркобізнес, організований затриманими, був досить винахідливим: вони використовували Інтернет для замовлення хімічних речовин та лабораторного обладнання, які потім отримували через поштові відділення. Наркотики фасувалися та доставлялися клієнтам у різні регіони України через кур'єрську службу або за допомогою Телеграм-каналу.

У поліції вдалося затримати 8 осіб, а також вилучити значну кількість наркотиків та хімічних речовин на суму понад 10 мільйонів гривень. Затриманим загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Румунія передала Україні організатора наркосиндикату. Чоловік декілька років тому організував на території України наркобізнес — спільники виготовляли та поширювали речовини на території країн ЄС та в Росію. 

Також ми розповідали, що правоохоронці затримали учасників злочинної групи у Миколаївській області, які облаштували цілу лабораторію з виробництва наркотиків. Наразі усі спільники перебувають під вартою, за їхні оборудки фігурантам загрожує до 12 років тюрми.

наркотики
поліція
наркоторгівля
Вінницька область
арешт

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