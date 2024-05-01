В Тернопольской области соседи строят дом воина

Раненый воин Степан Коцюба. Фото: Суспільне Тернопіль

Для Степана Коцюбы, который в войне против россиян потерял обе ноги и был тяжело травмирован, соседи в его родном селе на Тернопольщине помогают возводить дом. А пока он проходит курс реабилитации, жители села собрались и решили помочь со строительством.

Об этом сообщает Общественное Тернополь.

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Зимой 2024 года Степан участвовал в боях против окупантов. В результате вражеских обстрелов воин потерял обе ноги, а также получил тяжелые повреждения руки, обломками травмировало голову и спину.

Именно поэтому жители села Виноградное, на Тернопольщине, решили помочь мужчине со строительством дома.

Недостроенный дом Степана Коцюбы в Виноградном. Фото: скриншот с видео Суспільне Тернопіль

Сам Степан рассказывает, что строительство началось еще много лет назад, когда жил его отец, умерший в 2009 году. Пока военный проходит реабилитацию, односельчане решили помочь с достройкой дома. Староста села каждый день информирует ветерана о положении дел со строительством.

"Мое село очень дружное. Я не думал, что столько людей придет, чтобы копать колодец, проводить трубы, стяжку делать", — отметил Степан.

Староста Зозулинцев и Виноградного Надежда Мандзюк рассказывает, что ее дом находится неподалеку от недостроенного дома военного и она видела, как дом с годами разрушается. Поэтому жители решили поддержать Степана не только словами, но и конкретными поступками.

Работы начались 9 марта. Сначала во дворе вырыли колодец, провели электроснабжение, планируют провести газ, но на всякий случай построили в доме печь.

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На фронт мужчина попал весной 2023 года. Работников ТЦК встретил в родном селе и поехал вместе с ними проходить военно-врачебную комиссию. Попал в 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду.

Уже в июне Степан получил первое ранение, но продолжил службу. А вот гораздо более сложное ранение получил 7 февраля 2024 года, когда в блиндаж, где находились украинские защитники попал российский снаряд.

В результате Степан потерял обе ноги выше колен, а также получил сложный перелом руки, кроме того, осколки посекли его тело и даже внутренние органы.

Сейчас его ожидает тяжелая реабилитация, ведь нужно учиться ходить на протезах, а еще перенести несколько сложных операций.

Напомним, ранее в КГГА рассказали, что военные смогут пройти реабилитацию в 51-м медицинском учреждении столицы.

Также в городском совете Львова сообщили, что ветераны смогут получать бесплатный массаж в городе.