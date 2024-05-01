В Тернопільській області сусіди будують дім воїну

Поранений воїн Степан Коцюба. Фото: Суспільне Тернопіль

Для Степана Коцюби, який у війні проти росіян втратив обидві ноги та був важко травмований, сусіди у його рідному селі на Тернопільщині допомагають зводити будинок. А поки він проходить курс реабілітації, жителі села згуртувались і вирішили допомогти з будівництвом.

Про це повідомляє Суспільне Тернопіль.

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Узимку 2024 року Степан брав участь у боях проти окупантів. Внаслідок ворожих обстрілів воїн втратив обидві ноги, а також отримав важкі ушкодження руки, уламками посікло голову та спину.

Саме тому жителі села Виноградне, що на Тернопільщині, вирішили допомогти чоловіку із будівництвом дому.

Недобудований дім Степана Коцюби у Виноградному. Фото: Скриншот з відео "Суспільне Тернопіль"

Сам Степан розповідає, що будівництво розпочалось ще багато років тому, коли жив його батько, який помер у 2009 році. Поки військовий проходить реабілітацію, його односельчани вирішили допомогти з добудовою будинку. Староста села кожного дня інформує ветерана про стан справ на будівництві нової оселі.

"Моє село дуже дружнє. Я не думав, що стільки людей прийде, щоб копати криницю, проводити труби, стяжку робити", — зазначив Степан.

Староста Зозулинців і Виноградного Надія Мандзюк розповідає, що її будинок знаходиться неподалік недобудованого дому військового і вона бачила, як оселя з роками руйнується. Саме тому жителі вирішили підтримати Степана не лише словами, але і конкретними вчинками.

Роботи розпочались 9 березня. Спершу на подвір'ї викопали криницю, провели електропостачання, планують провести газ, але про всяк випадок змурували у домі піч.

Як отримав поранення та як проходить реабілітація бійця з Тернопільщини

На фронт чоловік потрапив навесні 2023 року. Працівників ТЦК зустрів у рідному селі і поїхав разом із ними проходити військово-лікарську комісію. Потрапив у 10 окрему гірсько-штурмову бригаду.

Вже в червні Степан отримав перше поранення, але продовжив службу. А от набагато складніше поранення отримав 7 лютого 2024 року, коли у бліндаж, де перебували українські захисники потрапив російський снаряд.

У результаті Степан втратив обидві ноги вище колін, а також зазнав складного перелому руки, крім того, осколки посікли його тіло та навіть внутрішні органи.

Зараз на нього очікує важка реабілітація, адже потрібно вчитись ходити на протезах, а ще перенести кілька складних операцій.

Нагадаємо, раніше у КМДА розповіли, що військові зможуть пройти реабілітацію у 51 медичному закладі столиці.

Також у міській раді Львова повідомили, що ветерани зможуть отримувати послуги безкоштовного масажу у місті.