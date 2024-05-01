В Тернопільській області сусіди будують дім воїну

На Тернопільщині сусіди будують дім для воїна, що втратив ноги
Для Степана Коцюби, який у війні проти росіян втратив обидві ноги та був важко травмований, сусіди у його рідному селі на Тернопільщині допомагають зводити будинок. А поки він проходить курс реабілітації, жителі села згуртувались і вирішили допомогти з будівництвом.
Про це повідомляє Суспільне Тернопіль.
Як сусіди допомагають пораненому воїну на Тернопільщині
Узимку 2024 року Степан брав участь у боях проти окупантів. Внаслідок ворожих обстрілів воїн втратив обидві ноги, а також отримав важкі ушкодження руки, уламками посікло голову та спину.
Саме тому жителі села Виноградне, що на Тернопільщині, вирішили допомогти чоловіку із будівництвом дому.
Сам Степан розповідає, що будівництво розпочалось ще багато років тому, коли жив його батько, який помер у 2009 році. Поки військовий проходить реабілітацію, його односельчани вирішили допомогти з добудовою будинку. Староста села кожного дня інформує ветерана про стан справ на будівництві нової оселі.
"Моє село дуже дружнє. Я не думав, що стільки людей прийде, щоб копати криницю, проводити труби, стяжку робити", — зазначив Степан.
Староста Зозулинців і Виноградного Надія Мандзюк розповідає, що її будинок знаходиться неподалік недобудованого дому військового і вона бачила, як оселя з роками руйнується. Саме тому жителі вирішили підтримати Степана не лише словами, але і конкретними вчинками.
Роботи розпочались 9 березня. Спершу на подвір'ї викопали криницю, провели електропостачання, планують провести газ, але про всяк випадок змурували у домі піч.
Як отримав поранення та як проходить реабілітація бійця з Тернопільщини
На фронт чоловік потрапив навесні 2023 року. Працівників ТЦК зустрів у рідному селі і поїхав разом із ними проходити військово-лікарську комісію. Потрапив у 10 окрему гірсько-штурмову бригаду.
Вже в червні Степан отримав перше поранення, але продовжив службу. А от набагато складніше поранення отримав 7 лютого 2024 року, коли у бліндаж, де перебували українські захисники потрапив російський снаряд.
У результаті Степан втратив обидві ноги вище колін, а також зазнав складного перелому руки, крім того, осколки посікли його тіло та навіть внутрішні органи.
Зараз на нього очікує важка реабілітація, адже потрібно вчитись ходити на протезах, а ще перенести кілька складних операцій.
Нагадаємо, раніше у КМДА розповіли, що військові зможуть пройти реабілітацію у 51 медичному закладі столиці.
Також у міській раді Львова повідомили, що ветерани зможуть отримувати послуги безкоштовного масажу у місті.
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