На Тайване фаворит президентской гонки не собирается провозглашать независимость острова

Фаворит предвыборной гонки на Тайване Лай Чинте. Фото: Reuters

На Тайване кандидат в президенты от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) и фаворит гонки Лай Чинте объявил, что не собирается в случае победы провозглашать независимость острова от Китая.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Тайбэе, передает CNA.

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Курс на самостоятельность

За четыре дня до выборов Лай заявил, что победа ГЧП откроет Пекину путь к переоценке своей политики по Тайваню, поскольку продемонстрирует полную поддержку тайваньцами политического курса нынешней власти на самостоятельное управление островом.

"Мое избрание поможет создать новую ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, которая будет способствовать стабильности в Тайванском проливе", — заявил Лай.

При этом он добавил, что под его руководством Тайвань не изменит своей дружеской позиции по отношению к Пекину.

Стремиться к диалогу должны обе стороны

Политик отдельно отметил свою приверженность сохранению статус-кво в отношениях с материком.

Он сообщил о своем плане по четырем пунктам, согласно которому на посту президента он будет одновременно работать над усилением обороноспособности и экономической безопасности Тайваня, расширением партнерства с другими демократиями и поддержанием прагматических отношений с Китаем.

"Международное сообщество надеется, что мы сохраним статус-кво, но это ответственность, которую должны нести обе стороны Тайваньского пролива", — подчеркнул Лай.

Ранее мы сообщали, что вероятное нападение Китая на Тайвань уничтожит экономику страны. Финансовые потери могут составить до 10 трлн. долларов, что составляет 10% мирового ВВП.