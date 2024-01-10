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На Тайвані фаворит президентських перегонів не збирається проголошувати незалежність острова

10 січня 2024 23:50
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Павло Зінченко
редактор
На Тайвані фаворит президентських перегонів не збирається проголошувати незалежність острова
Фаворит передвиборчих перегонів на Тайвані Лай Чінте. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Тайвані кандидат у президенти від правлячої Демократичної прогресивної партії (ДПП) і фаворит перегонів Лай Чінте оголосив, що не збирається у разі перемоги проголошувати незалежність острова від Китаю.

Про це він сказав на пресконференції в Тайбеї, передає CNA.

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Курс на самостійність

За чотири дні до виборів Лай заявив, що перемога ДПП відкриє Пекіну шлях до переоцінки своєї політики щодо Тайваню, оскільки продемонструє повну підтримку тайванцями політичного курсу нинішньої влади на самостійне управління островом.

"Моє обрання допоможе створити нову ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні, яка сприятиме стабільності в Тайванській протоці", — заявив Лай.

При цьому він додав, що під його керівництвом Тайвань не змінить своєї дружньої позиції щодо Пекіна.

Прагнути діалогу повинні обидві сторони

Політик окремо наголосив на своїй відданості збереженню статус-кво у відносинах із материком.

Він повідомив про свій план із чотирьох пунктів, згідно з яким на посаді президента він одночасно працюватиме над посиленням обороноспроможності та економічної безпеки Тайваню, розширенням партнерства з іншими демократіями та підтриманням прагматичних відносин із Китаєм.

"Міжнародна спільнота сподівається, що ми збережемо статус-кво, але це відповідальність, яку мають нести обидві сторони Тайванської протоки", — наголосив Лай.

Раніше ми повідомляли, що ймовірний напад Китаю на Тайвань знищить економіку країни. Фінансові втрати можуть становити до 10 трлн доларів, що становить 10% світового ВВП.

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