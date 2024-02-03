На Сумщине приостановили движение транспорта на дорогах возле границы с РФ — какая причина

Автомобили на дороге. Иллюстративное фото: origo.hu

В Сумской области в субботу, 3 февраля, запретили движение транспортных средств по определенным участкам дорог региона. Речь идет о тех, которые находятся в пределах 5-километровой приграничной зоны.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

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Отмечается, что меры ввели во избежание потерь среди местного населения. Причиной стали постоянные атаки России на регион.

Дороги, на которых будет перекрыто движение авто:

Рыжевка — Будки;

Будки — Искрисковщина;

Бессалевка — Искрисковщина;

Искрисковщина — Волфино — Шпиль — Павловка;

Павловка — Екатериновка — Ободы;

Ободы — Степное — Перше Трвня;

Степное — Перше Травня — Константиновка;

Кондратовка — Андреевка;

Андреевка — Алексеевка;

Беловоды — Водолаги — Новониколаевка;

Мирополье — Миропольское;

Миропольское — Проходы — Турья;

Мирополье — Миропольское — Великий Прикол;

Турья — Степок;

Угроеды — Степок;

Михайловское — Степок;

Покровское — Степок;

Покровка — Михайловка;

Покровка — Поповка – Высокое;

Покровка — Краснополье;

Рясное — Майское — Мезеновка;

Порозок — Поповка;

Александровка — Пономаренки.

Также в ОВА добавили, что движение по остальным дорогам в приграничной зоне рекомендовано осуществлять с 08:00 до 17:00 до мая 2024 года и с 07:00 до 20:00 с июня по октябрь 2024 года.

Напомним, россияне совершили очередную атаку на Сумщину. В результате обстрела вражеский снаряд попал в комнату жилого дома, где находился мужчина. Последний житель села Степок, погиб на месте.

Добавим, захватчики 27 января из ДРГ жестоко расстреляли брата с сестрой, живших в Хотинской громаде Сумской области.