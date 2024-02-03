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На Сумщине приостановили движение транспорта на дорогах возле границы с РФ — какая причина

3 февраля 2024 10:33
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Сумщине приостановили движение транспорта на дорогах возле границы с РФ — какая причина
Автомобили на дороге. Иллюстративное фото: origo.hu
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Сумской области в субботу, 3 февраля, запретили движение транспортных средств по определенным участкам дорог региона. Речь идет о тех, которые находятся в пределах 5-километровой приграничной зоны.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

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Отмечается, что меры ввели во избежание потерь среди местного населения. Причиной стали постоянные атаки России на регион.

Дороги, на которых будет перекрыто движение авто:

  • Рыжевка — Будки;
  • Будки — Искрисковщина;
  • Бессалевка — Искрисковщина;
  • Искрисковщина — Волфино — Шпиль — Павловка;
  • Павловка — Екатериновка — Ободы;
  • Ободы — Степное — Перше Трвня;
  • Степное — Перше Травня — Константиновка;
  • Кондратовка — Андреевка;
  • Андреевка — Алексеевка;
  • Беловоды — Водолаги — Новониколаевка;
  • Мирополье — Миропольское;
  • Миропольское — Проходы — Турья;
  • Мирополье — Миропольское — Великий Прикол;
  • Турья — Степок;
  • Угроеды — Степок;
  • Михайловское — Степок;
  • Покровское — Степок;
  • Покровка — Михайловка;
  • Покровка — Поповка – Высокое;
  • Покровка — Краснополье;
  • Рясное — Майское — Мезеновка;
  • Порозок — Поповка;
  • Александровка — Пономаренки.

Также в ОВА добавили, что движение по остальным дорогам в приграничной зоне рекомендовано осуществлять с 08:00 до 17:00 до мая 2024 года и с 07:00 до 20:00 с июня по октябрь 2024 года.

Напомним, россияне совершили очередную атаку на Сумщину. В результате обстрела вражеский снаряд попал в комнату жилого дома, где находился мужчина. Последний житель села Степок, погиб на месте.

Добавим, захватчики 27 января из ДРГ жестоко расстреляли брата с сестрой, живших в Хотинской громаде Сумской области.

граница
дороги
транспорт
авто
Украина
Сумская область

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