На Сумщині призупинили рух транспорту на дорогах поблизу кордону з РФ — яка причина

Автомобілі на дорозі. Ілюстративне фото: origo.hu

У Сумській області в суботу, 3 лютого, заборонили рух транспортних засобів на певних ділянках доріг регіону. Йдеться про ті, що рощз0ташовані в межах 5-кілометрової прикордонної зони.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

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Зазначається, що заходи запровадили з метою уникнення втрат серед місцевого населення. Причиною цьому стали постійні атаки Росії на регіон.

Дороги, на яких буде перекрито рух авто:

Рижівка — Будки;

Будки — Іскрисківщина;

Безсалівка — Іскрисківщина;

Іскрисківщина — Волфине — Шпиль — Павлівка;

Павлівка — Катеринівка — Ободи;

Ободи — Степне — Перше Травня;

Степне — Перше травня — Костянтинівка;

Кіндратівка — Андріївка;

Андріїівка — Олексіївка;

Біловоди — Водолаги — Новомиколаївка;

Миропілля — Миропільське;

Миропільське — Проходи — Тур’я;

Миропілля — Миропільське — Великий Прикіл;

Тур’я — Степок;

Угроїди — Степок;

Михайлівське — Степок;

Покровське — Степок;

Покровка — Михайлівка;

Покровка — Попівка — Високе;

Покровка — Краснопілля;

Рясне — Майське — Мезенівка;

Порозок — Попівка;

Олександрівка — Пономаренки.

Також в ОВА додали, що рух рештою автошляхів у прикордонній зоні рекомендовано здійснювати з 08:00 до 17:00 до травня 2024 року та з 07:00 до 20:00 з червня по жовтень 2024 року.

Нагадаємо, росіяни здійснили чергову атаку на Сумщину. Внаслідок обстрілу ворожий снаряд потрапив в кімнату житлового будинку, де був чоловік. Місцевий, який був останнім жителем села Степок, загинув на місці.

Додамо, загарбники 27 січня з ДРГ жорстоко розстріляли брата із сестрою, які жили в Хотінській громаді Сумської області.