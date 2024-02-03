На Сумщині призупинили рух транспорту на дорогах поблизу кордону з РФ — яка причина
У Сумській області в суботу, 3 лютого, заборонили рух транспортних засобів на певних ділянках доріг регіону. Йдеться про ті, що рощз0ташовані в межах 5-кілометрової прикордонної зони.
Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.
На Сумщині ввели обмеження щодо пересування дорогами прикордонної зони
Зазначається, що заходи запровадили з метою уникнення втрат серед місцевого населення. Причиною цьому стали постійні атаки Росії на регіон.
Дороги, на яких буде перекрито рух авто:
- Рижівка — Будки;
- Будки — Іскрисківщина;
- Безсалівка — Іскрисківщина;
- Іскрисківщина — Волфине — Шпиль — Павлівка;
- Павлівка — Катеринівка — Ободи;
- Ободи — Степне — Перше Травня;
- Степне — Перше травня — Костянтинівка;
- Кіндратівка — Андріївка;
- Андріїівка — Олексіївка;
- Біловоди — Водолаги — Новомиколаївка;
- Миропілля — Миропільське;
- Миропільське — Проходи — Тур’я;
- Миропілля — Миропільське — Великий Прикіл;
- Тур’я — Степок;
- Угроїди — Степок;
- Михайлівське — Степок;
- Покровське — Степок;
- Покровка — Михайлівка;
- Покровка — Попівка — Високе;
- Покровка — Краснопілля;
- Рясне — Майське — Мезенівка;
- Порозок — Попівка;
- Олександрівка — Пономаренки.
Також в ОВА додали, що рух рештою автошляхів у прикордонній зоні рекомендовано здійснювати з 08:00 до 17:00 до травня 2024 року та з 07:00 до 20:00 з червня по жовтень 2024 року.
Нагадаємо, росіяни здійснили чергову атаку на Сумщину. Внаслідок обстрілу ворожий снаряд потрапив в кімнату житлового будинку, де був чоловік. Місцевий, який був останнім жителем села Степок, загинув на місці.
Додамо, загарбники 27 січня з ДРГ жорстоко розстріляли брата із сестрою, які жили в Хотінській громаді Сумської області.
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