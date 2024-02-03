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На Сумщині призупинили рух транспорту на дорогах поблизу кордону з РФ — яка причина

3 лютого 2024 10:33
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Сумщині призупинили рух транспорту на дорогах поблизу кордону з РФ — яка причина
Автомобілі на дорозі. Ілюстративне фото: origo.hu
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Сумській області в суботу, 3 лютого, заборонили рух транспортних засобів на певних ділянках доріг регіону. Йдеться про ті, що рощз0ташовані в межах 5-кілометрової прикордонної зони.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

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Зазначається, що заходи запровадили з метою уникнення втрат серед місцевого населення. Причиною цьому стали постійні атаки Росії на регіон.

Дороги, на яких буде перекрито рух авто:

  • Рижівка — Будки;
  • Будки — Іскрисківщина;
  • Безсалівка — Іскрисківщина;
  • Іскрисківщина — Волфине — Шпиль — Павлівка; 
  • Павлівка — Катеринівка — Ободи;
  • Ободи — Степне — Перше Травня;
  • Степне — Перше травня — Костянтинівка;
  • Кіндратівка — Андріївка;
  • Андріїівка — Олексіївка;
  • Біловоди — Водолаги — Новомиколаївка;
  • Миропілля — Миропільське;
  • Миропільське — Проходи — Тур’я; 
  • Миропілля — Миропільське — Великий Прикіл;
  • Тур’я — Степок;
  • Угроїди — Степок;
  • Михайлівське — Степок;
  • Покровське — Степок;
  • Покровка — Михайлівка;
  • Покровка — Попівка — Високе;
  • Покровка — Краснопілля;
  • Рясне — Майське — Мезенівка;
  • Порозок — Попівка;
  • Олександрівка — Пономаренки.

Також в ОВА додали, що рух рештою автошляхів у прикордонній зоні рекомендовано здійснювати з 08:00 до 17:00 до травня 2024 року та з 07:00 до 20:00 з червня по жовтень 2024 року.

Нагадаємо, росіяни здійснили чергову атаку на Сумщину. Внаслідок обстрілу ворожий снаряд потрапив в кімнату житлового будинку, де був чоловік. Місцевий, який був останнім жителем села Степок, загинув на місці.

Додамо, загарбники 27 січня з ДРГ жорстоко розстріляли брата із сестрою, які жили в Хотінській громаді Сумської області.

кордон
дороги
транспорт
авто
Україна
Сумська область

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