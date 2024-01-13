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В Сумской области полицейские похитили и избивали мужчину, чтобы он признался в краже, — СМИ

13 января 2024 17:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Сумской области полицейские похитили и избивали мужчину, чтобы он признался в краже, — СМИ
Задержание злоумышленника. Иллюстративное фото: Нацполиция
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Сумской области правоохранители похитили мужчину и избивали его, чтобы он подписал признание в краже телефона. Произошло это 3 января в городе Шостка.

Об этом пишет издание "Страна.ua", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

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Что известно об этом событии

Отмечается, что несмотря на то, что инцидент произошел еще в начале месяца, в полицию мужчина обратился только вчера, 12 января.

Он рассказал, что стоял у магазина в городе Шостка. К нему подъехали трое полицейских из районного управления полиции и посадили его в машину. Затем надели на голову потерпевшего шапку, которую замотали скотчем и отвезли в неизвестное здание.

"После этого они стали наносить удары и заставлять подписать показания, в которых мужчина признается в краже телефона. Затем его отвезли в лес, где сняли шапку и предоставили для подписи заранее написанное признание в преступлении. В этот момент потерпевший увидел трех мужчин, среди которых был работник Шосткинского районного управления полиции Олег В., которого он знал раньше", — говорится в сообщении.

Наказание для правоохранителей

По словам мужчины, у него после этого был обнаружен закрытый перелом одного ребра. Такой вывод сделал врач.

"По этому факту возбуждено уголовное дело, материалы которого будут переданы в ГБР. Если вина правоохранителей будет доказана, им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы", — отметил источник для издания.

похищение мужчины в Сумской области
Скриншот сообщения из Telegram "Политика Страны"

Напомним, ранее в Одессе правоохранители разоблачили местного жителя, которого подозревают в причинении тяжких телесных повреждений. Мужчина ударил потерпевшего по голове, что повлекло черепно-мозговую травму.

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