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На Сумщині поліцейські викрали та били чоловіка, аби він зізнався в крадіжці, — ЗМІ

13 січня 2024 17:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Сумщині поліцейські викрали та били чоловіка, аби він зізнався в крадіжці, — ЗМІ
Затримання зловмисника. Ілюстративне фото: Нацполіція
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Сумській області правоохоронці викрали чоловіка та били його, аби він підписав зізнання у крадіжці телефону. Сталося це 3 січня у місті Шостка. 

Про це пише видання "Страна.ua", посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.

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Що відомо про цю подію

Зазначається, що попри те, що інцидент трапився ще на початку місяця, до поліції чоловік звернувся лише вчора, 12 січня.

Він розповів, що стояв біля магазину в місті Шостка. До нього під'їхали троє поліцейських з районного управління поліції та посадили його в автівку. Потім одягли на голову потерпілого шапку, яку замотали скотчем та відвезли у невідому будівлю.

"Після цього вони стали наносити удари і змушувати підписати свідчення, в яких чоловік зізнається в крадіжці телефону. Потім його відвезли до лісу, де зняли шапку і надали для підпису заздалегідь написане зізнання у злочині. У цей момент потерпілий побачив трьох чоловіків, серед яких був працівник Шосткинського районного управління поліції Олег В., якого він знав раніше", — йдеться у повідомленні.

Покарання для правоохоронців

За словами чоловіка, у нього після цього було виявлено закритий перелом одного ребра. Такий висновок зробив лікар. 

"За цим фактом порушено кримінальну справу, матеріали якої буде передано до ДБР. Якщо вину правоохоронців буде доведено, їм загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі", — зазначило джерело для видання. 

викрадення чоловіка на Сумщині
Скриншот допису з Telegram "Политика Страны"

Нагадаємо, раніше в Одесі правоохоронці викрили місцевого мешканця, якого підозрюють у спричинені тяжких тілесних ушкоджень. Чоловік вдарив потерпілого по голові, що спричинило черепно-мозкову травму. 

крадіжка
поліція
побиття
Сумська область
люди
чоловіки

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