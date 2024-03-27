На востоке Украины объявлена ракетная опасность

Запуск ракеты. Иллюстративное фото: скриншот

Ракетная опасность объявлена в трех областях на востоке Украины сейчас, 27 марта. Граждан предупреждают об опасности применения ракетного вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Воздушная тревога сейчас 27 марта

По информации украинских военных, воздушная тревога объявлена в Харьковской Полтавской, Сумской областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также воздушная тревога оглашена в Донецкой области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что россияне атаковали Харьков авиабомбой.

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