На востоке Украины объявлена ракетная опасность
27 марта 2024 20:24
Запуск ракеты. Иллюстративное фото: скриншот
Ракетная опасность объявлена в трех областях на востоке Украины сейчас, 27 марта. Граждан предупреждают об опасности применения ракетного вооружения.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
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Воздушная тревога сейчас 27 марта
По информации украинских военных, воздушная тревога объявлена в Харьковской Полтавской, Сумской областях.
Также воздушная тревога оглашена в Донецкой области.
Напомним, что россияне атаковали Харьков авиабомбой.
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