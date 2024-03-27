На сході України оголошена ракетна небезпека
27 березня 2024 20:24
Запуск ракети. Ілюстративне фото: скриншот
Ракетну небезпеку оголошено в трьох областях на сході України зараз, 27 березня. Громадян попереджають про небезпеку застосування ракетного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України .
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За інформацією українських військових, повітряну тревогу оголошено у Харківській Полтавська, Сумська області.
Також повітряну тревогу ологолошено в Донецькій області.
Нагадаємо, що росіяни атакували Харків авіабомбою.
Також ми писали про те, що наймолодшому постраждалому у Харкові три місяці.
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