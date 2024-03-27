На сході України оголошена ракетна небезпека

Запуск ракети. Ілюстративне фото: скриншот

Ракетну небезпеку оголошено в трьох областях на сході України зараз, 27 березня. Громадян попереджають про небезпеку застосування ракетного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України .

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Повітряна тривога зараз 27 березня

За інформацією українських військових, повітряну тревогу оголошено у Харківській Полтавська, Сумська області.

Скріншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також повітряну тревогу ологолошено в Донецькій області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що росіяни атакували Харків авіабомбою.

Також ми писали про те, що наймолодшому постраждалому у Харкові три місяці.