В Ровенской области разрушается дворец Красицких

Разрушенное перекрытие на крыше дворца Красицких во Владимировке. Валерий Безушко/Суспільне

Во Владимировке Ровенской области из-за обветшавшей балки частично обрушилась крыша в памятнике архитектуры местного значения. Речь идет о дворце Красицких.

Об этом в пятницу, 2 августа, сообщила Суспільному начальник отдела экономики и инвестиций Владимирского поселкового совета Оксана Самковская.

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Что известно о памятнике архитектуры

Дворец Красицкий построили в 20-х годах ХIX века для графа Винсента Юзефа Красицкого. Кто был архитектором здания, неизвестно.

Многие элементы дворца до наших дней не сохранились. Например, раньше над входом был резной портик, на втором этаже — маленький балкон, а слева на фасаде — крыльцо с колоннами. На первом этаже находились столовая, гостиная и гостиная, на втором — комнаты владельцев, возможно, еще одна гостиная и бальный зал.

Имение принадлежало Красицким до начала ХХ века. В 1914 году его выкупила семья де Пурбе, которой дворец нужен был только для административных потребностей. При советской власти дворец разграбили. В 1957 году там разместили детский дом-интернат, а некоторые помещения были выделены под нужды местного колхоза.

С 2002 по 2008 годы во дворце была церковь — на фронтоне до сих пор сохранился крест.

Сейчас дворец Красицких находится в заброшенном состоянии и нуждается в реставрации.

Что известно о разрушении дворца Красицких

Дворец Красицких сейчас. Фото: Валерий Безушко/Суспільне

Об обвале перекрытия здания Оксана Самковская узнала от завхоза школы, на балансе которой это здание находится.

"В результате негативного влияния погодных условий происходит постоянное разрушение деревянных несущих конструкций, которое длится уже более 10 лет. Поскольку это памятник архитектуры, каждое движение должно быть обосновано проектно-сметной документацией с соответствующими разрешениями. К сожалению, даже демонтировать ничего не можем без соответствующих разрешений. Планируем огородить опасную территорию, конечно", — отметила она.

Дворец Красицких сейчас. Фото: Валерий Безушко/Суспільне

Также Самковская добавила, что весной текущего года в рамках национального архитектурного хакатона "100 идей для городов" разработали проект реставрации дворца Красицких и подсчитали сколько средств необходимо для проведения таких работ.