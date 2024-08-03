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На Рівненщині обвалився дах у пам'ятці архітектури місцевого значення

3 серпня 2024 08:05
Чекарьова Марія - редактор
У Рівненській області руйнується палац Красицьких
Зруйноване перекриття на даху палацу Красицьких у Володимирці. Валерій Безушко/Суспільне
Чекарьова Марія - редактор

У Володимирці Рівненської області через струхлу балку частково обвалився дах у пам'ятці архітектури місцевого значення. Йдеться про палац Красицьких.

Про це в п'ятницю, 2 серпня, повідомила Суспільному начальниця відділу економіки та інвестицій Володимирецької селищної ради Оксана Самковська.

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Що відомо про пам'ятку архітектури

Палац Красицький звели у 20-х роках ХIX століття для графа Вінсента Юзефа Красицького. Хто був архітектером будівлі невідомо.

Багато елементів палацу до наших днів не збереглися. Наприклад, раніше над входом був різьблений портик, на другому поверсі — маленький балкон, а зліва на фасаді — ґанок із колонами. На першому поверсі знаходилися їдальня, вітальня й кімната для гостей, на другому — кімнати власників, можливо, ще одна вітальня та бальна зала.

Маєток належав Красицьким до початку ХХ століття. У 1914 році його викупила родина де Пурбе, якій палац був потрібен лише для адміністративних потреб. За радянської влади палац розграбували. У 1957 році там розмістили дитячий будинок-інтернат, а деякі приміщення виділили під потреби місцевого колгоспу.

З 2002 по 2008 роки в палаці була церква — на фронтоні досі зберігся хрест.

Зараз палац Красицьких перебуває в занедбаному стані та потребує реставрації.

Що відомо про руйнування палацу Красицьких

Палац Красицьких у Володимирці станом на 2 серпня 2024 року
Палац Красицьких зараз. Фото: Валерій Безушко/Суспільне

Про обвал перекриття будівлі Оксана Самковська дізнала від завгоспа школи, на балансі якої ця будівля перебуває.

"Унаслідок негативного впливу погодних умов відбувається постійне руйнування дерев'яних несучих конструкцій, що триває вже понад 10 років. Оскільки це пам'ятка архітектури, кожен рух має бути обґрунтований проєктно-кошторисною документацією з відповідними дозволами. На жаль, навіть демонтувати нічого не можемо без відповідних дозволів. Плануємо обгородити небезпечну територію, звичайно", — зазначила вона.

Палац Красицьких у Володимирці станом на 2 серпня 2024 року
Палац Красицьких зараз. Фото: Валерій Безушко/Суспільне

Також Самковська додала, що навесні поточного року в рамках національного архітектурного хакатону "100 ідей для міст" розробили проєкт реставрації палацу Красицьких і підрахували, скільки коштів необхідно для проведення таких робіт.

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