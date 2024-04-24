Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow На ремонте в Севастополе стоят сразу три больших десантных корабля РФ — мониторинговая группа arrow

На ремонте в Севастополе стоят сразу три больших десантных корабля РФ — мониторинговая группа

24 апреля 2024 17:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
На ремонте в Севастополе стоят сразу три больших десантных корабля РФ — мониторинговая группа
Сторожевой корабль РФ класса Тарантул. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Севастополе на ремонте стоит сразу три больших десантных корабля РФ и один сторожевой корабль класса Тарантул. Вероятно, речь идет о судах "Минск", "Ямал" и "Азов".

Об этом сообщила мониторинговая группа "Крымского ветра" в среду, 24 апреля, а OSINT-исследователь MT Anderson опубликовал спутниковые фото.

Читайте также:

Какие корабли РФ находятся на ремонте

Так, мониторинговая группа выяснила, что в Севастопольском морзаводе у причала в Южной бухте стоит один БДК проекта 775 и еще один у причала в Корабельной бухте.

null
Российские корабли на ремонте в Севастополе. Фото: twitter.MT_Anderson

В сухом доке в Корабельной бухте также до сих пор находится разбитая в щепки украинским ударом подлодка "Ростов-на-Дону" проекту 636.3 "Варшавянка".

null
Российские корабли на ремонте в Севастополе. Фото: twitter.MT_Anderson

Кроме того, отмечается, что на 13-м судоремонтном заводе ЧФ РФ в Килен-бухте находится еще один БДК проекта 775, а также пограничный сторожевой корабль проекта 205П Тарантул.

Вероятно, в Корабельной бухте находится корабль "Минск", потерпевший удар украинских ракет в сентябре 2023 года. А в Южной бухте и Килен-бухте, вероятно, находятся два БДК — "Азов" и "Ямал". Их атаковали в ночь на 24 марта этого года.

Напомним, в Севастополе утром 21 апреля раздались взрывы, оккупанты заявляли о ракетной атаке. Стало известно, что в Сухарной бухте было поражено спасательное судно "Коммуна".

Позже в ВМС подтвердили поражение судна и анонсировали больше взрывов у оккупантов. В ведомстве отметили, что подобные инциденты, как утром 21 апреля, будут повторяться и дальше.

ремонт
корабль
Севастополь
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри