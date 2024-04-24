На ремонте в Севастополе стоят сразу три больших десантных корабля РФ — мониторинговая группа

Сторожевой корабль РФ класса Тарантул. Фото: росСМИ

В Севастополе на ремонте стоит сразу три больших десантных корабля РФ и один сторожевой корабль класса Тарантул. Вероятно, речь идет о судах "Минск", "Ямал" и "Азов".

Об этом сообщила мониторинговая группа "Крымского ветра" в среду, 24 апреля, а OSINT-исследователь MT Anderson опубликовал спутниковые фото.

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Так, мониторинговая группа выяснила, что в Севастопольском морзаводе у причала в Южной бухте стоит один БДК проекта 775 и еще один у причала в Корабельной бухте.

Российские корабли на ремонте в Севастополе. Фото: twitter.MT_Anderson

В сухом доке в Корабельной бухте также до сих пор находится разбитая в щепки украинским ударом подлодка "Ростов-на-Дону" проекту 636.3 "Варшавянка".

Российские корабли на ремонте в Севастополе. Фото: twitter.MT_Anderson

Кроме того, отмечается, что на 13-м судоремонтном заводе ЧФ РФ в Килен-бухте находится еще один БДК проекта 775, а также пограничный сторожевой корабль проекта 205П Тарантул.

Вероятно, в Корабельной бухте находится корабль "Минск", потерпевший удар украинских ракет в сентябре 2023 года. А в Южной бухте и Килен-бухте, вероятно, находятся два БДК — "Азов" и "Ямал". Их атаковали в ночь на 24 марта этого года.

Напомним, в Севастополе утром 21 апреля раздались взрывы, оккупанты заявляли о ракетной атаке. Стало известно, что в Сухарной бухте было поражено спасательное судно "Коммуна".

Позже в ВМС подтвердили поражение судна и анонсировали больше взрывов у оккупантов. В ведомстве отметили, что подобные инциденты, как утром 21 апреля, будут повторяться и дальше.