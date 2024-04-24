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На ремонті у Севастополі стоять одразу три великі десантні кораблі РФ — моніторингова група

24 квітня 2024 17:42
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На ремонті у Севастополі стоять одразу три великі десантні кораблі РФ — моніторингова група
Сторожовий корабель РФ класу Тарантул. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Севастополі на ремонті стоїть одразу три великі десантні кораблі РФ та один сторожовий корабель класу Тарантул. Ймовірно, йдеться про судна "Мінськ", "Ямал" та "Азов".

Про це повідомила моніторингова група "Кримського вітру" в середу, 24 квітня, а OSINT-дослідник MT Anderson опублікував супутникові фото.  

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Так, моніторингова група з'ясувала, що у Севастопольському морзаводі біля причалу в Південній бухті стоїть один ВДК проєкту 775 і ще один біля причалу в Корабельній бухті.

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Російські кораблі на ремонті в Севастополі. Фото: twitter.MT_Anderson 

У сухому доці в Корабельній бухті також досі перебуває розбитий на друзки українським ударом підводний човен "Ростов-на-Дону" проєкту 636.3 "Варшавянка".

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Російські кораблі на ремонті в Севастополі. Фото: twitter.MT_Anderson

Крім того, зазначається, що на 13-му судноремонтному заводі ЧФ РФ у Кілен-бухті перебуває ще один БДК проєкту 775, а також прикордонний сторожовий корабель проєкту 205П Тарантул.

Ймовірно, у Корабельній бухті перебуває корабель "Мінськ", який зазнав удару українських ракет у вересні 2023 року. А у Південній бухті і Кілен-бухті, імовірно, перебувають два ВДК — "Азов" і "Ямал". Їх атакували у ніч проти 24 березня цього року. 

Нагадаємо, у Севастополі вранці 21 квітня пролунали вибухи, окупанти заявляли про ракетну атаку. Стало відомо, що в Сухарній бухті було уражено рятувальне судно "Коммуна".  Також ми писали, що кадри пожежі, ймовірно, на пошкодженому кораблі опублікували в мережі.

Пізніше у ВМС підтвердили ураження судна та анонсували більше вибухів у окупантів. У відомстві зазначили, що схожі інциденти, як зранку 21 квітня, будуть повторюватися й надалі.

ремонт
корабель
Севастополь
війна в Україні
Росія

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