На Полтавщине повреждено более полусотни частных домов - есть пострадавшие

Ликвидация разрушений в Полтавской области. Фото: ОВА

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин обнародовал информацию о последствиях российских обстрелов 7 июня. В регионе повреждено более 50 частных домов, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в субботу, 8 июня.

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В пятницу, 7 июня, российские военные обстреляли гражданскую инфраструктуру в Полтавской области. В ОВА сообщают о разрушении более 50 частных домов. Также пострадали местные жители.

Разрушен дом в Полтавской области. Фото: ОВА

Последствия вражеских обстрелов Полтавщины. Фото: ОВА

"Вчера после попадания из-под завалов собственного дома спасли женщину. Она до сих пор находится в тяжелом состоянии. На месте происшествия медики оказали помощь двум людям с острой реакцией на стресс" , — говорится в сообщении.

Разрушен дом в Полтавской области. Фото: ОВА

Спасатель возле завалов дома в Полтавской области. Фото: ОВА

Для ликвидации последствий вражеских обстрелов были привлечены 70 спасателей и 16 единиц техники ГСЧС. Они использовали видеокамеры и квадрокоптерную технику, чтобы предоставить онлайн-трансляции для оперативной координации действий и анализа ситуации на месте происшествия для принятия важных решений.

Напомним, 7 июня российские кафиры в очередной раз атаковали Херсонщину. Они обстреляли станцию в Белозерской общине.

Также мы писали, что в Харьковской области российский дрон попал в автомобиль. В результате получили ранения две женщины.