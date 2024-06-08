Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Полтавской области оккупанты обстреляли более 50 частных домов — ОВА arrow

В Полтавской области оккупанты обстреляли более 50 частных домов — ОВА

8 июня 2024 11:02
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
На Полтавщине повреждено более полусотни частных домов - есть пострадавшие
Ликвидация разрушений в Полтавской области. Фото: ОВА
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин обнародовал информацию о последствиях российских обстрелов 7 июня. В регионе повреждено более 50 частных домов, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в субботу, 8 июня.

Читайте также:

На Полтавщине повреждено более 50 частных домов

В пятницу, 7 июня, российские военные обстреляли гражданскую инфраструктуру в Полтавской области. В ОВА сообщают о разрушении более 50 частных домов. Также пострадали местные жители.

В Полтавской области оккупанты обстреляли более 50 частных домов — ОВА - фото 1
Разрушен дом в Полтавской области. Фото: ОВА
Россияне обстреляли Полтавщину
Последствия вражеских обстрелов Полтавщины. Фото: ОВА

"Вчера после попадания из-под завалов собственного дома спасли женщину. Она до сих пор находится в тяжелом состоянии. На месте происшествия медики оказали помощь двум людям с острой реакцией на стресс" , — говорится в сообщении.

В Полтавской области оккупанты обстреляли более 50 частных домов — ОВА - фото 3
Разрушен дом в Полтавской области. Фото: ОВА
В Полтавской области оккупанты обстреляли более 50 частных домов — ОВА - фото 4
Спасатель возле завалов дома в Полтавской области. Фото: ОВА

Для ликвидации последствий вражеских обстрелов были привлечены 70 спасателей и 16 единиц техники ГСЧС. Они использовали видеокамеры и квадрокоптерную технику, чтобы предоставить онлайн-трансляции для оперативной координации действий и анализа ситуации на месте происшествия для принятия важных решений.

Напомним, 7 июня российские кафиры в очередной раз атаковали Херсонщину. Они обстреляли станцию в Белозерской общине.

Также мы писали, что в Харьковской области российский дрон попал в автомобиль. В результате получили ранения две женщины.

ГСЧС
война в Украине
дом
война
оккупанты
спасатели
обстрелы
Полтава

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина