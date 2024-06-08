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На Полтавщині окупанти обстріляли понад 50 приватних будинків — ОВА

8 червня 2024 11:02
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
На Полтавщині пошкоджено понад пів сотні приватних будинків — є постраждалі
Ліквідація руйнувань на Полтавщині. Фото: ОВА
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін оприлюднив інформацію щодо наслідків російських обстрілів 7 червня. У регіоні пошкоджено понад 50 приватних будинків, є постраждалі.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у суботу, 8 червня.

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На Полтавщині пошкоджено понад 50 приватних будинків 

У п'ятницю, 7 червня, російські військові обстріляли цивільну інфраструктуру у Полтавській області. В ОВА повідомляють про зруйнування понад 50 приватних будинків. Також постраждали місцеві жителі.

На Полтавщині окупанти обстріляли понад 50 приватних будинків — ОВА - фото 1
Зруйнований будинок на Полтавщині. Фото: ОВА
Росіяни обстріляли Полтавщину
Наслідки ворожого обстрілу Полтавщини. Фото: ОВА

"Учора після влучання з-під завалів власного дому врятували жінку. Вона досі перебуває у важкому стані. На місці події медики надали допомогу двом людям із гострою реакцією на стрес", — йдеться в повідомленні. 

На Полтавщині окупанти обстріляли понад 50 приватних будинків — ОВА - фото 3
Зруйнований будинок на Полтавщині. Фото: ОВА
На Полтавщині окупанти обстріляли понад 50 приватних будинків — ОВА - фото 4
Рятувальник біля завалів будинку на Полтавщині. Фото: ОВА

Для ліквідації наслідків ворожого обстрілу було залучено 70 рятувальників та 16 одиниць техніки ДСНС. Вони використовували відеокамери та квадрокоптерну техніку, щоб надати онлайн-трансляції для оперативної координації дій та аналізу ситуації на місці події для ухвалення важливих рішень.

Нагадаємо, 7 червня російські окупанти вчергове атакували Херсонщину. Вони обстріляли станцію в Білозерській громаді. 

Також ми писали, що у Харківській області російський дрон влучив у автомобіль. Внаслідок чого дістали поранення двоє жінок.

ДСНС
війна в Україні
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обстріли
Полтава

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