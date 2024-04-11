Уничтожение Трипольской ТЭС - повлияет ли это на энергетику Киева

Трипольская ТЭС в Украине. Фото: УНИАН

Россия уничтожила Трипольскую ТЭС в Украинке Киевской области, оценить масштабы разрушений до сих пор невозможно. Несмотря на то, что станция была для балансировки, на Киевщине могут быть нехватки ресурса в начале лета, когда вырастет кондиционирование.

Об этом в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал нардеп, член комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Юрий Камельчук.

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Уничтожение Трипольской ТЭС

"По Украинке, к сожалению, не владею информацией. Но понимаю, что наша энергетическая система имеет перетоки и параллельные запасные линии. Поэтому могли подключиться через другие подстанции, понятно, что не для всех. Что касается восстановления, то там только недавно закончили или заканчивают тушить пожар. После этого будет понимание, насколько мощны повреждения" , — сказал Камельчук.

По его словам, по подстанциям ДТЭК уже есть понимание, что на 40-50% смогут восстановить. И если приедет международная помощь, то это поспособствует восстановлению. Как будто Литовцы пообещали предоставить запчасти. А вот по возобновлению Трипольской ТЭС говорить рано.

Отключение электричества из-за дефицита

"Что касается Киевской области, то Трипольская ТЭС была для балансировки. Был профицит. На конец июня и начало июля может быть рост из-за увеличения кондиционирования. Может не хватать. И под первые включения отопления тоже. До ноября нужно будет многое восстановить", — подытожил Камельчук.

Напомним, в результате массированной атаки оккупантов в четверг, 11 апреля, уничтожена вся генерация ''Центрэнерго''. Войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС Киевской области.