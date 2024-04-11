Знищення Трипільської ТЕС - чи вплине це на енергетику Києва

Трипільська ТЕС в Українці. Фото: УНІАН

Росія знищила Трипільську ТЕС в Українці на Київщині, оцінити масштаби руйнувань досі неможливо. Попри те, що станція була для балансування, на Київщині може не вистачати ресурсу на початку літа, коли зросте кондиціонування.

Про це в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів нардеп, член комітету з питань енергетики та ЖКП Юрій Камельчук.

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Знищення Трипільської ТЕС

"По Українці, на жаль, не володію інформацією. Але розумію, що наша енергетична система має перетоки і паралельні запасні лінії. Тому могли під'єднатися через інші підстанції, зрозуміло, що не для всіх. Що стосується відновлення, то там тільки нещодавно закінчили чи закінчують гасити пожежу. Після цього буде розуміння, наскільки потужні пошкодження", — сказав Камельчук.

За його словами, щодо підстанцій ДТЕК вже є розуміння, що на 40-50% зможуть відновити. І якщо приїде міжнародна допомога, то це посприяє відновленню. Ніби Литовці пообіцяли надати запчастини. А от щодо відновлення Трипільської ТЕС говорити рано.

Відключення електрики через дефіцит

"Щодо Київської області, то Трипільська ТЕС була для балансування. Був профіцит. Але на кінець червня і початок липня може бути зростання через збільшення кондиціонування. Може не вистачати. І під перші включення опалення також. До листопада треба буде багато чого відновити", — підсумував Камельчук.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки окупантів у четвер, 11 квітня, знищено всю генерацію ''Центренерго''. Війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС, що на Київщині.