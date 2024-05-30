На оккупированной части Запорожья российские захватчики мобилизуют мужчин в возрасте 60+

Мобилизация в русской Федерации. Фото иллюстративное: росСМИ

На временно оккупированной части Запорожской области захватчики заставляют мужчин в возрасте от 60 до 65 лет подписывать контракты с российской армией. При этом они уверяют этих людей, что они будут служить в тыловых подразделениях.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления в четверг, 30 мая.

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Общая ситуация по пополнению личного состава русской армии не благоприятна для захватчиков. Поэтому им приходится прибегать к столь сомнительным мерам.

Кроме того, на цели, поставленные перед собой Кремлем, существенно влияет массовое дезертирство в российской армии.

"Только на временно оккупированной Луганщине за несколько месяцев было официально задокументировано 500 случаев дезертирства", — сообщили в ЦНС.

Также в двадцать раз увеличилось количество случаев самопроизвольного выхода за расположение воинских частей.

Захватчики оказывают безумное давление на родных сбежавших из армии врага. В этой связи ЦНС призывает жителей оккупированных территорий всеми возможными способами избегать мобилизации в ряды армии захватчиков и не заключать с ними контракты.

Ранее мы сообщали, что в последнее время Силы Обороны наносят удачные огневые поражения по складам и военным объектам оккупантов. В то же время, российская армия сталкивается с проблемами набора и подготовки кадров для продолжения военных действий на территории Украины.

Россия должна будет объявить новую волну мобилизации до конца этого года, чтобы продлить наступательные действия в Украине. Несмотря на это, численность российской армии больше украинской.