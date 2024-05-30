Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow На окупованій частині Запоріжжя російські загарбники мобілізують чоловіків віком 60+ arrow

На окупованій частині Запоріжжя російські загарбники мобілізують чоловіків віком 60+

30 травня 2024 12:11
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
На окупованій частині Запоріжжя російські загарбники мобілізують чоловіків віком 60+
Мобілізація в Російській Федерації. Фото ілюстративне: росЗМІ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

На тимчасово окупованій частині Запорізької області загарбники змушують чоловіків віком від 60 до 65 років підписувати контракти з російською армією. При цьому вони запевняють цих людей, що служитимуть вони в тилових підрозділах.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву у четвер, 30 травня.

Читайте також:

Росіяни мобілізують літніх чоловіків

Загальна ситуація щодо поповнення особового складу російської армії не є сприятливою для загарбників. Через це їм доводиться вдаватися до настільки сумнівних заходів.

Крім того, на цілі, які поставив перед собою Кремль, суттєво впливає масове дезертирство у російській армії.

"Тільки на тимчасово окупованій Луганщині за кілька місяців було офіційно задокументовано 500 випадків дезертирства", — повідомили в ЦНП.  

Також у двадцять разів збільшилася кількість випадків самовільного виходу за розташування військових частин.

Загарбники здійснюють шалений тиск на рідних тих, хто втік з армії ворога. В зв'язку з цим ЦНП закликає мешканців окупованих територій усіма можливими способами уникати мобілізації до лав армії загарбників і не укладати з ними контракти.

Раніше ми повідомляли, що останнім часом Сили Оборони завдають вдалих вогневих уражень по складах та воєнних об'єктах окупантів. У той же час російська армія стикається з проблемами набору та підготовки кадрів для продовження воєнних дій на території України.

Росія повинна буде оголосити нову хвилю мобілізації до кінця цього року, щоб продовжити наступальні дії в Україні. Попри це наразі чисельність російської армії більша від української.

війна
росіяни
Україна
мобилизація в рф
окупація
війна в Україні
чоловіки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

28 травня 2024

04:33 Пилова буря знову накриє Україну — коли та яким областям загрожує явище