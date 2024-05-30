На окупованій частині Запоріжжя російські загарбники мобілізують чоловіків віком 60+

Мобілізація в Російській Федерації. Фото ілюстративне: росЗМІ

На тимчасово окупованій частині Запорізької області загарбники змушують чоловіків віком від 60 до 65 років підписувати контракти з російською армією. При цьому вони запевняють цих людей, що служитимуть вони в тилових підрозділах.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву у четвер, 30 травня.

Читайте також:

Росіяни мобілізують літніх чоловіків

Загальна ситуація щодо поповнення особового складу російської армії не є сприятливою для загарбників. Через це їм доводиться вдаватися до настільки сумнівних заходів.

Крім того, на цілі, які поставив перед собою Кремль, суттєво впливає масове дезертирство у російській армії.

"Тільки на тимчасово окупованій Луганщині за кілька місяців було офіційно задокументовано 500 випадків дезертирства", — повідомили в ЦНП.

Також у двадцять разів збільшилася кількість випадків самовільного виходу за розташування військових частин.

Загарбники здійснюють шалений тиск на рідних тих, хто втік з армії ворога. В зв'язку з цим ЦНП закликає мешканців окупованих територій усіма можливими способами уникати мобілізації до лав армії загарбників і не укладати з ними контракти.

Раніше ми повідомляли, що останнім часом Сили Оборони завдають вдалих вогневих уражень по складах та воєнних об'єктах окупантів. У той же час російська армія стикається з проблемами набору та підготовки кадрів для продовження воєнних дій на території України.

Росія повинна буде оголосити нову хвилю мобілізації до кінця цього року, щоб продовжити наступальні дії в Україні. Попри це наразі чисельність російської армії більша від української.