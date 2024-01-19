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На Львовщине произошла утечка соляной кислоты

19 января 2024 02:16
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Утечка соляной кислоты во Львовской области - что известно - фото
Цистерна, из которой вытекает соляная кислота. Фото: ГСЧС
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

В среду, 18 января, во Львовской области в районе трассы "Львов-Ивано-Франковск" неподалеку от населенного пункта Шпильчина произошло ЧС. Из автоцистерны, стоявшей на дороге без тягача, начал идти пар. Выяснилось, что произошла утечка соляной кислоты.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

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Утечка соляной кислоты на Львовщине — что известно

"К месту происшествия были направлены спасатели 50-й государственной пожарно-спасательной части г. Бибрка и отделение радиационно-химической и биологической защиты аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины во Львовской области", — рассказали спасатели.

Бригада чрезвычайников выяснила, что на автодороге Львов-Бибрка-Рогатин вблизи с. Залесье Львовского района находится цистерна с признаками подтекания, которая везла соляную кислоту.

Специалисты радиационно-химической и биологической защиты для ликвидации утечки жидкости из цистерны наложили бандаж.

Кроме того, для осаждения паров пожарно-спасательным отделением проводились работы по созданию водяного занавеса в составе звена газодымозащитной службы.

Чтобы безопасно забрать жидкость из поврежденной цистерны, владельцами проводились работы по перекачке опасной жидкости в другую автоцистерну.

Работы продолжались весь день — до 21:10.

Спасатели устраняют последствия разгерметизации цистерны с соляной кислотой во Львовской области. Фото: ГСЧС

Напомним, чрезвычайники Одесщины спасли из снежных заносов автомобили в разных районах области. Среди спасенных были и кареты скорой, которые ехали на помощь больным.

ЧП
ГСЧС
Львовская область

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