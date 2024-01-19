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На Львівщині стався витік соляної кислоти

19 січня 2024 02:16
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Витік соляної кислоти на Львівщині - що відомо - фото
Цистерна, з якої витікає соляна кислота. Фото: ДСНС
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

У середу, 18 січня, на Львівщині в районі траси "Львів-Івано-Франківськ" неподалік населеного пункту Шпильчина сталася НС. З автоцистерни, яка стояла на дорозі без тягача, почав йти пар. З'ясувалося, що стався витік соляної кислоти.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Львівській області.

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Витік соляної кислоти на Львівщині — що відомо

"До місця події було направлено рятувальників 50-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Бібрка та відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Львівській області", — розповіли рятувальники.

Бригада надзвичайників з'ясувала, що на автодорозі Львів-Бібрка-Рогатин поблизу с. Залісся Львівського району знаходиться цистерна з ознаками підтікання, яка везла соляну кислоту.

Спеціалісти радіаційно-хімічного та біологічного захисту задля ліквідації витоку рідини з цистерни наклали бандаж.

Крім того, задля осадження парів пожежно-рятувальним відділенням проводились роботи по створенню водяної завіси в складі ланки газодимозахисної служби. 

Аби безпечно забрати рідину з пошкодженої цистерни власниками проводились роботи по перекачуванню небезпечної рідини в іншу автоцистерну.

Роботи тривали увесь день — до 21:10.

Рятувальники усувають наслідки розгерметизації цистерни з соляною кислотою на Львівщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, надзвичайники Одещини врятували зі сніжних заметів автівки у різних районах області. Серед врятованих були також і карети швидкої, які їхали на допомогу хворим. 

НП
ДСНС
Львівська область

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