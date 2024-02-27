На границе со Словакией умер дальнобойщик — что произошло

Сигналы украинских водителей на границе со Словакией в память об умершем. Фото: скриншот

В вечер вторника, 27 февраля, на границе со Словакией скончался дальнобойщик. Водителю было 35 лет.

Об этом сообщают соцсети.

На границе со Словакией умер водитель

На опубликованном в сети видео, где водители, также находившиеся в очереди, включили аварийки и долго сигналили, провожая в последний путь своего умершего коллегу.

Смерти водителей на украинской границе

Напомним, что ранее на польской границе вблизи КПП "Корчева — Краковец" ночью скончался украинский водитель грузовика. О причинах смерти не сообщалось.

Также во время предыдущей блокады границы Украины и Польши скончался очередной дальнобойщик. Тело водителя обнаружили в Хелме.

А также во время первых протестов возле Дорогуска у одного водителя случился эпилептический припадок. Несмотря на то, что на блокпосту забастовщиков не было медиков, украинским водителям удалось привести в чувство коллегу.