На границе со Словакией умер дальнобойщик — что произошло
В вечер вторника, 27 февраля, на границе со Словакией скончался дальнобойщик. Водителю было 35 лет.
Об этом сообщают соцсети.
На границе со Словакией умер водитель
На опубликованном в сети видео, где водители, также находившиеся в очереди, включили аварийки и долго сигналили, провожая в последний путь своего умершего коллегу.
Смерти водителей на украинской границе
Напомним, что ранее на польской границе вблизи КПП "Корчева — Краковец" ночью скончался украинский водитель грузовика. О причинах смерти не сообщалось.
Также во время предыдущей блокады границы Украины и Польши скончался очередной дальнобойщик. Тело водителя обнаружили в Хелме.
А также во время первых протестов возле Дорогуска у одного водителя случился эпилептический припадок. Несмотря на то, что на блокпосту забастовщиков не было медиков, украинским водителям удалось привести в чувство коллегу.
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