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На границе со Словакией умер дальнобойщик — что произошло

27 февраля 2024 23:47
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
На границе со Словакией умер дальнобойщик — что произошло
Сигналы украинских водителей на границе со Словакией в память об умершем. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В вечер вторника, 27 февраля, на границе со Словакией скончался дальнобойщик. Водителю было 35 лет.

Об этом сообщают соцсети.

На границе со Словакией умер водитель

На опубликованном в сети видео, где водители, также находившиеся в очереди, включили аварийки и долго сигналили, провожая в последний путь своего умершего коллегу.

Смерти водителей на украинской границе

Напомним, что ранее на польской границе вблизи КПП "Корчева — Краковец" ночью скончался украинский водитель грузовика. О причинах смерти не сообщалось.

Также во время предыдущей блокады границы Украины и Польши скончался очередной дальнобойщик. Тело водителя обнаружили в Хелме.

А также во время первых протестов возле Дорогуска у одного водителя случился эпилептический припадок. Несмотря на то, что на блокпосту забастовщиков не было медиков, украинским водителям удалось привести в чувство коллегу.

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Словакия
Украина
водители

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