На кордоні зі Словаччиною помер далекобійник — що сталося
У вечір вівторка, 27 лютого, на кордоні зі Словаччиною помер далекобійник. Водієві було 35 років.
Про це повідомляють соцмережі.
На кордоні зі Словаччиною помер водій
На опублікованому в мережі відео, де водії, які також перебували у черзі, увімкнули аварійки та довго сигналили, проводжаючи в останню путь свого померлого колегу.
Смерті водіїв на українському кордоні
Нагадаємо, що раніше на польському кордоні поблизу КПП "Корчова — Краківець" вночі помер український водій вантажівки. Про причини смерті не повідомлялося.
Також під час попередньої блокади кордону України та Польщі помер черговий далекобійник. Тіло водія виявили у Хелмі.
А також під час перших протестів біля Дорогуська в одного водіїв трапився епілептичний припадок. Попри те, що на блокпосту страйкарів не було медиків, українським водіям вдалося привести до тями колегу.
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