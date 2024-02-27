На кордоні зі Словаччиною помер далекобійник — що сталося

Сигнали українських водіїв на кордоні зі Словаччиною в пам'ять про померлого. Фото: скриншот

У вечір вівторка, 27 лютого, на кордоні зі Словаччиною помер далекобійник. Водієві було 35 років.

Про це повідомляють соцмережі.

На кордоні зі Словаччиною помер водій

На опублікованому в мережі відео, де водії, які також перебували у черзі, увімкнули аварійки та довго сигналили, проводжаючи в останню путь свого померлого колегу.

Смерті водіїв на українському кордоні

Нагадаємо, що раніше на польському кордоні поблизу КПП "Корчова — Краківець" вночі помер український водій вантажівки. Про причини смерті не повідомлялося.

Також під час попередньої блокади кордону України та Польщі помер черговий далекобійник. Тіло водія виявили у Хелмі.

А також під час перших протестів біля Дорогуська в одного водіїв трапився епілептичний припадок. Попри те, що на блокпосту страйкарів не було медиків, українським водіям вдалося привести до тями колегу.