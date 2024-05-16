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На границе с Польшей увеличился транспортный поток, — ГПСУ

16 мая 2024 13:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
На границе с Польшей увеличился транспортный поток, — ГНСУ
Очереди на границе. Фото: ГНСУ / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

После пасхальных праздников наблюдается значительное увеличение движения лиц и транспорта через пункты пропуска на границе с Польшей. Пограничники предупреждают о возможных очередях на пропускных пунктах.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Telegram в четверг, 16 мая.

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Очереди на границе

Согласно сообщению службы, эта тенденция ежегодная и частично связана с началом периода отпусков. Наибольшие скопления транспорта зафиксированы в пунктах пропуска "Шегини", "Краковец", "Рава-Русская" во Львовской области и "Устилуг" на Волыни.

В то же время, самый маленький пассажиропоток отмечается в пунктах пропуска "Смольница", "Грушев" и "Угринов".

В целях уменьшения времени ожидания в очередях пограничники рекомендуют гражданам выбирать пункты пропуска с меньшим потоком людей и транспорта.

На границе с Польшей увеличился транспортный поток, — ГПСУ - фото 1
Скриншот сообщения ГПСУ

Напомним, что военнообязанные мужчины не прекращают попыток незаконно пересечь государственную границу, однако помешает пограничная служба. С чем приходится сталкиваться одесским пограничникам и как сегодня охраняется граница — в материале Новини.LIVE.

Также мы писали, что экс-советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив прокомментировал выехавшие за границу расистским высказыванием уклонистов, сравнивая их с этнической группой ромов.

Польша
граница
Украина
пограничники
очереди
очереди на границе

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