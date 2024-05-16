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На кордоні з Польщею збільшився транспортний потік, — ДПСУ

16 травня 2024 13:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На кордоні з Польщею збільшився транспортний потік, — ДПСУ
Черги на кордоні. Фото: ДПСУ / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Після закінчення великодніх свят спостерігається значне збільшення руху осіб і транспорту через пункти пропуску на кордоні з Польщею. Прикордонники попереджають про можливі черги на пропускних пунктах.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України в Telegram в четвер, 16 травня.

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Черги на кордоні

Згідно з повідомленням служби, ця тенденція є щорічною та частково пов'язана з початком періоду відпусток. Найбільші скупчення транспорту зафіксовані в пунктах пропуску "Шегині", "Краківець", "Рава-Руська" на Львівщині та "Устилуг" на Волині.

Водночас найменший пасажиропотік відмічається у пунктах пропуску "Смільниця", "Грушів" та "Угринів".

З метою зменшення часу очікування в чергах прикордонники рекомендують громадянам обирати пункти пропуску з меншим потоком людей та транспорту.

На кордоні з Польщею збільшився транспортний потік, — ДПСУ - фото 1
Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, що військовозобов'язані чоловіки не припиняють спроб незаконно перетнути державний кордон, однак на заваді стоїть прикордонна служба. З чим доводиться стикатися одеським прикордонникам і як сьогодні охороняється кордон — в матеріалі Новини.LIVE.  

Також ми писали, що ексрадник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів прокоментував расистським висловом ухилянтів, які виїхали за кордон, порівнюючи їх з етнічною групою ромів

Польща
кордон
Україна
прикордонники
черги
черги на кордоні

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