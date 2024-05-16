На кордоні з Польщею збільшився транспортний потік, — ДПСУ

Черги на кордоні. Фото: ДПСУ / Telegram

Після закінчення великодніх свят спостерігається значне збільшення руху осіб і транспорту через пункти пропуску на кордоні з Польщею. Прикордонники попереджають про можливі черги на пропускних пунктах.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України в Telegram в четвер, 16 травня.

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Черги на кордоні

Згідно з повідомленням служби, ця тенденція є щорічною та частково пов'язана з початком періоду відпусток. Найбільші скупчення транспорту зафіксовані в пунктах пропуску "Шегині", "Краківець", "Рава-Руська" на Львівщині та "Устилуг" на Волині.

Водночас найменший пасажиропотік відмічається у пунктах пропуску "Смільниця", "Грушів" та "Угринів".

З метою зменшення часу очікування в чергах прикордонники рекомендують громадянам обирати пункти пропуску з меншим потоком людей та транспорту.

Скриншот допису ДПСУ

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