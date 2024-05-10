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На Кировоградщине задержали мужчину, который планировал с помощью веб-камеры корректировать удары РФ

10 мая 2024 12:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На Кировоградщине задержали мужчину, который планировал с помощью веб-камеры корректировать удары РФ
Сотрудники СБУ и задержанный злоумышленник. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины задержала информатора российских оккупантов, который хотел скорректировать ракеты по железнодорожным эшелонам украинских военных в Кировоградской области. Помочь врагу он хотел с помощью веб-камеры.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в пятницу, 10 мая.

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Задержание вражеского информатора

По данным следствия, российским корректировщиком оказался житель Кропивницкого. Для выполнения задания фигурант пытался установить веб-камеру у одного из мостов, чтобы зафиксировать "графики" перемещения военных эшелонов.

В случае обнаружения подвижных составов ВСУ правонарушитель должен был в режиме онлайн передать их координаты россиянам для подготовки прицельного удара по железнодорожной ветке.

"Таким образом враг надеялся нарушить поставки украинского оружия и боеприпасов на передовую восточного и южного фронтов. Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали российского информатора "на горячем", когда он пытался установить веб-камеру вблизи пути", — говорится в сообщении.

Во время обыска у фигуранта был обнаружен мобильный телефон, на который он планировал "подвязать" видеоустройство, чтобы отслеживать движение эшелонов.

Следователи СБУ объявили фигуранту подозрение за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ, или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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Пост СБУ. Фото: скриншот
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Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковской области работники Службы безопасности задержали информатора, который собирал и передавал России данные о линиях обороны Харькова и области. Сейчас злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Также житель Николаева признан виновным в государственной измене и сотрудничестве с агентами вражеской разведки. Мужчина, находясь на службе в ВСУ, корректировал удары врага.

СБУ
война
обстрелы
Кировоградская область
оккупанты
ракетный удар

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