Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow На Кіровоградщині затримали чоловіка, який планував за допомогою вебкамери коригувати удари РФ arrow

На Кіровоградщині затримали чоловіка, який планував за допомогою вебкамери коригувати удари РФ

10 травня 2024 12:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На Кіровоградщині затримали чоловіка, який планував за допомогою вебкамери коригувати удари РФ
Співробітники СБУ та затриманий зловмисник. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба безпеки України затримала інформатора російських окупантів, який хотів скоригувати ракети по залізничних ешелонах українських військових у Кіровоградській області. Допомогти ворогу він хотів за допомогою вебкамери.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України в Telegram у п'ятницю, 10 травня.

Читайте також:

Затримання ворожого інформатора

За даними слідства, російським коригувальником виявився мешканець Кропивницького. Для виконання завдання фігурант намагався встановити вебкамеру поблизу одного з мостів, щоб зафіксувати "графіки" переміщення військових ешелонів.

У разі виявлення рухомих складів ЗСУ правопорушник мав у режимі онлайн передати їхні координати росіян для підготовки прицільного удару по залізничній гілці.

"Таким чином ворог сподівався порушити постачання української зброї та боєприпасів на передову східного та південного фронтів. Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали російського інформатора "на гарячому", коли він намагався встановити вебкамеру поблизу колії", — йдеться у повідомленні.

Під час обшуку в фігуранта виявили мобільний телефон, на який він планував "підв’язати" відеопристрій, щоб відслідковувати рух ешелонів.

Наразі слідчі СБУ оголосили фігуранту підозру за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

null
Допис СБУ. Фото: скриншот
null
Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Харківщині працівники Служби безпеки затримали інформатора, який збирав і передавав Росії дані про лінії оборони Харкова та області. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років тюрми.

Також жителя Миколаєва визнали винним у державній зраді та співпраці з агентами ворожої розвідки. Чоловік, перебуваючи на службі у ЗСУ, коригував удари ворога.

СБУ
війна
обстріли
Кіровоградська область
окупанти
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні