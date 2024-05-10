На Кіровоградщині затримали чоловіка, який планував за допомогою вебкамери коригувати удари РФ

Співробітники СБУ та затриманий зловмисник. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала інформатора російських окупантів, який хотів скоригувати ракети по залізничних ешелонах українських військових у Кіровоградській області. Допомогти ворогу він хотів за допомогою вебкамери.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України в Telegram у п'ятницю, 10 травня.

Читайте також:

Затримання ворожого інформатора

За даними слідства, російським коригувальником виявився мешканець Кропивницького. Для виконання завдання фігурант намагався встановити вебкамеру поблизу одного з мостів, щоб зафіксувати "графіки" переміщення військових ешелонів.

У разі виявлення рухомих складів ЗСУ правопорушник мав у режимі онлайн передати їхні координати росіян для підготовки прицільного удару по залізничній гілці.

"Таким чином ворог сподівався порушити постачання української зброї та боєприпасів на передову східного та південного фронтів. Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали російського інформатора "на гарячому", коли він намагався встановити вебкамеру поблизу колії", — йдеться у повідомленні.

Під час обшуку в фігуранта виявили мобільний телефон, на який він планував "підв’язати" відеопристрій, щоб відслідковувати рух ешелонів.

Наразі слідчі СБУ оголосили фігуранту підозру за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Харківщині працівники Служби безпеки затримали інформатора, який збирав і передавав Росії дані про лінії оборони Харкова та області. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років тюрми.

Також жителя Миколаєва визнали винним у державній зраді та співпраці з агентами ворожої розвідки. Чоловік, перебуваючи на службі у ЗСУ, коригував удари ворога.