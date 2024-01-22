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На Кировоградщине военный после потери ноги отправился в марафон для сбора средств собратьям

22 января 2024 12:35
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Кировоградщине военный после потери ноги отправился в марафон для сбора средств собратьям
Военный Владимир Букша. Фото: скриншот с видео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украинский военный Владимир Букша отважился на пеший марафон в Кировоградской области при том, что потерял конечность на войне. Целью его марафона является сбор средств для 56 бригады на ремонт автомобиля.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Мы Украина".

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Боец ВСУ потерял ногу в боях на Запорожском направлении около года назад. Военному установили протез и он решил пойти в марафон по родному селу Злынка. Мужчина поставил цель собрать деньги для своих собратьев, чтобы поддержать их и помочь отремонтировать авто.

Также свой поход Букша посвящает и Дню Соборности Украины, чтобы показать жителям громады единство нашего государства.

"Уже год как я потерял свою ногу, я помогаю своим собратьям собрать средства на автомобиль. Если у меня получится, то я выйду на трассу и буду направляться в Кропивницкий", — рассказал военный.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что российские оккупанты пытаются отвоевать утраченные позиции на юге Херсонской и Запорожской областей. Пока украинские военные проводят там контратаки.

Добавим, в Кировоградской области полицейские-взрывотехники обезвредили вражеские ракеты. Две российские аэробалистические ракеты были обнаружены на территории полей.

война
авто
Украина
Запорожская область
Кировоградская область
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