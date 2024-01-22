На Кіровоградщині військовий після втрати ноги вирушив у марафон для збору коштів побратимам

Військовий Володимир Букша. Фото: скриншот з відео

Український військовий Володимир Букша наважився на піший марафон на Кіровоградщині при тому, що втратив на кінцівку на війні. Метою його марафону є збір коштів для 56 бригади на ремонт автомобіля.

Про це повідомляє телеграм-канал Ми Україна.

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Боєць ЗСУ втратив ногу у боях на Запорізькому напрямку близько року тому. Військовому встановили протез і він вирішив піти у марафон рідним селом Злинка. Чоловік поставив перед собою ціль зібрати гроші для своїх побратимів, щоб підтримати їх та допомогти відремонтувати авто.

Також свій похід Букша присвячує і Дню Соборності України, щоб показати жителям громади єдність нашої держави.

"Вже рік як я втратив свою ногу, я допомагаю своїм побратимам зібрати кошти на автомобіль. Якщо в мене вийде, то я вийду на трасу і прямуватиму до Кропивницького", — розповів військовий.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що російські окупанти намагаються відвоювати втрачені позиції на півдні Херсонської та Запорізької областей. Наразі українські військові проводять там контратаки.

Додамо, у Кіровоградській області поліцейські-вибухотехніки знешкодили ворожі ракети. Дві російські аеробалістичні ракети виявили на території полів.