На Кіровоградщині військовий після втрати ноги вирушив у марафон для збору коштів побратимам
Український військовий Володимир Букша наважився на піший марафон на Кіровоградщині при тому, що втратив на кінцівку на війні. Метою його марафону є збір коштів для 56 бригади на ремонт автомобіля.
Про це повідомляє телеграм-канал Ми Україна.
Воїн ЗСУ після втрати кінцівку вирушив у піший марафон
Боєць ЗСУ втратив ногу у боях на Запорізькому напрямку близько року тому. Військовому встановили протез і він вирішив піти у марафон рідним селом Злинка. Чоловік поставив перед собою ціль зібрати гроші для своїх побратимів, щоб підтримати їх та допомогти відремонтувати авто.
Також свій похід Букша присвячує і Дню Соборності України, щоб показати жителям громади єдність нашої держави.
"Вже рік як я втратив свою ногу, я допомагаю своїм побратимам зібрати кошти на автомобіль. Якщо в мене вийде, то я вийду на трасу і прямуватиму до Кропивницького", — розповів військовий.
Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що російські окупанти намагаються відвоювати втрачені позиції на півдні Херсонської та Запорізької областей. Наразі українські військові проводять там контратаки.
Додамо, у Кіровоградській області поліцейські-вибухотехніки знешкодили ворожі ракети. Дві російські аеробалістичні ракети виявили на території полів.
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