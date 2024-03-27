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В Хмельницкой области задержали работницу ТЦК и ее сообщника — подозревают в коррупции

27 марта 2024 14:34
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Бригадир София
редактор
В Хмельницкой области задержали работницу ТЦК и ее сообщника — подозревают в коррупции
Задержание работницы ТЦК. Фото: спецпрокуратура Западного региона
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Хмельницкой области задержали работницу ТЦК и ее сообщника за коррупцию. Они предлагали за 10 тысяч долларов США помочь избежать мобилизации.

Об этом сообщила спецпрокуратура Западного региона в среду, 27 марта.

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Сообщение спецпрокуратуры Западного региона. Фото: скриншот
Сообщение спецпрокуратуры Западного региона. Фото: скриншот

Согласно данным расследования, работница ТЦК и местный стоматолог обещали военнообязанному лицу получить медицинское заключение о непригодности к службе. Стоматолог предложил данную услугу своему клиенту во время приема.

В Хмельницкой области задержали работницу ТЦК и ее сообщника за коррупцию - фото 2
Следственные действия. Фото: спецпрокуратура Западного региона

За эту сумму они намеревались повлиять на решения военно-медицинской комиссии и военных чиновников. Обеим задержанным сейчас избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

В Хмельницкой области задержали работницу ТЦК и ее сообщника за коррупцию - фото 3
Задержание преступника. Фото: спецпрокуратура Западного региона
В Хмельницкой области задержали работницу ТЦК и ее сообщника за коррупцию - фото 4
Задержание преступника. Фото: спецпрокуратура Западного региона
В Хмельницкой области задержали работницу ТЦК и ее сообщника за коррупцию - фото 5
Задержание работницы ТЦК. Фото: спецпрокуратура Западного региона

Работница ТЦК временно отстранена от исполнения обязанностей, а также проверяется участие других лиц в преступной деятельности.

Напомним, что СБУ задержала депутатов Сумского облсовета, предлагавших руководству города взятку.

Ранее мы писали, что в Киеве разоблачили директора высшего учебного заведения, которая требовала и получала взятку в размере 500 долларов.

коррупция
взятка
военкомат
ТЦК и СП

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