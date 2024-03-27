В Хмельницкой области задержали работницу ТЦК и ее сообщника — подозревают в коррупции

Задержание работницы ТЦК. Фото: спецпрокуратура Западного региона

В Хмельницкой области задержали работницу ТЦК и ее сообщника за коррупцию. Они предлагали за 10 тысяч долларов США помочь избежать мобилизации.

Об этом сообщила спецпрокуратура Западного региона в среду, 27 марта.

Читайте также:

Сотрудница ТЦК и ее сообщник помогали избежать мобилизации

Сообщение спецпрокуратуры Западного региона. Фото: скриншот

Согласно данным расследования, работница ТЦК и местный стоматолог обещали военнообязанному лицу получить медицинское заключение о непригодности к службе. Стоматолог предложил данную услугу своему клиенту во время приема.

Следственные действия. Фото: спецпрокуратура Западного региона

За эту сумму они намеревались повлиять на решения военно-медицинской комиссии и военных чиновников. Обеим задержанным сейчас избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Задержание преступника. Фото: спецпрокуратура Западного региона

Задержание преступника. Фото: спецпрокуратура Западного региона

Задержание работницы ТЦК. Фото: спецпрокуратура Западного региона

Работница ТЦК временно отстранена от исполнения обязанностей, а также проверяется участие других лиц в преступной деятельности.

Напомним, что СБУ задержала депутатов Сумского облсовета, предлагавших руководству города взятку.

Ранее мы писали, что в Киеве разоблачили директора высшего учебного заведения, которая требовала и получала взятку в размере 500 долларов.