В Хмельницкой области задержали работницу ТЦК и ее сообщника — подозревают в коррупции
В Хмельницкой области задержали работницу ТЦК и ее сообщника за коррупцию. Они предлагали за 10 тысяч долларов США помочь избежать мобилизации.
Об этом сообщила спецпрокуратура Западного региона в среду, 27 марта.
Сотрудница ТЦК и ее сообщник помогали избежать мобилизации
Согласно данным расследования, работница ТЦК и местный стоматолог обещали военнообязанному лицу получить медицинское заключение о непригодности к службе. Стоматолог предложил данную услугу своему клиенту во время приема.
За эту сумму они намеревались повлиять на решения военно-медицинской комиссии и военных чиновников. Обеим задержанным сейчас избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Работница ТЦК временно отстранена от исполнения обязанностей, а также проверяется участие других лиц в преступной деятельности.
Напомним, что СБУ задержала депутатов Сумского облсовета, предлагавших руководству города взятку.
Ранее мы писали, что в Киеве разоблачили директора высшего учебного заведения, которая требовала и получала взятку в размере 500 долларов.
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