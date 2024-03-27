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На Хмельниччині затримали працівницю ТЦК та її спільника — підозрюють у корупції

27 березня 2024 14:34
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
На Хмельниччині затримали працівницю ТЦК та її спільника — підозрюють у корупції
Затримання працівниці ТЦК. Фото: спецпрокуратура Західного регіону
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Хмельницькій області затримали працівницю ТЦК та її спільника за корупцію. Вони пропонували за 10,000 доларів США допомогти уникнути мобілізації.

Про це повідомила спецпрокуратура Західного регіону у середу, 27 березня.

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Працівниця ТЦК та її спільник допомагали уникнути мобілізації

Допис спецпрокуратури Західного регіону. Фото: скриншот
Допис спецпрокуратури Західного регіону. Фото: скриншот

Згідно з даними розслідування, працівниця ТЦК та місцевий стоматолог обіцяли військовозобов’язаній особі отримати медичний висновок про непридатність до служби. Стоматолог запропонував цю послугу своєму клієнту під час прийому.

На Хмельниччині затримали працівницю ТЦК та її спільника за корупцію - фото 2
Слідчі дії. Фото: спецпрокуратура Західного регіону

За цю суму вони мали намір вплинути на рішення військово-медичної комісії та військових чиновників. Обом затриманим зараз обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави.

На Хмельниччині затримали працівницю ТЦК та її спільника за корупцію - фото 3
Затримання злочинця. Фото: спецпрокуратура Західного регіону
На Хмельниччині затримали працівницю ТЦК та її спільника за корупцію - фото 4
Затримання злочинця. Фото: спецпрокуратура Західного регіону
На Хмельниччині затримали працівницю ТЦК та її спільника за корупцію - фото 5
Затримання працівниці ТЦК. Фото: спецпрокуратура Західного регіону

Працівницю ТЦК тимчасово відсторонено від виконання обов’язків, а також перевіряється участь інших осіб у злочинній діяльності.

Нагадаємо, що СБУ затримала депутатів Сумської облради, які пропонували керівництву міста хабар

Раніше ми писали, що у Києві викрили директорку вищого навчального закладу, яка вимагала та отримувала хабар у розмірі 500 доларів.

корупція
хабар
військкомат
ТЦК та СП

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