На Хмельниччині затримали працівницю ТЦК та її спільника — підозрюють у корупції

Затримання працівниці ТЦК. Фото: спецпрокуратура Західного регіону

У Хмельницькій області затримали працівницю ТЦК та її спільника за корупцію. Вони пропонували за 10,000 доларів США допомогти уникнути мобілізації.

Про це повідомила спецпрокуратура Західного регіону у середу, 27 березня.

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Допис спецпрокуратури Західного регіону. Фото: скриншот

Згідно з даними розслідування, працівниця ТЦК та місцевий стоматолог обіцяли військовозобов’язаній особі отримати медичний висновок про непридатність до служби. Стоматолог запропонував цю послугу своєму клієнту під час прийому.

Слідчі дії. Фото: спецпрокуратура Західного регіону

За цю суму вони мали намір вплинути на рішення військово-медичної комісії та військових чиновників. Обом затриманим зараз обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави.

Затримання злочинця. Фото: спецпрокуратура Західного регіону

Затримання злочинця. Фото: спецпрокуратура Західного регіону

Затримання працівниці ТЦК. Фото: спецпрокуратура Західного регіону

Працівницю ТЦК тимчасово відсторонено від виконання обов’язків, а також перевіряється участь інших осіб у злочинній діяльності.

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