На Хмельниччині затримали працівницю ТЦК та її спільника — підозрюють у корупції
У Хмельницькій області затримали працівницю ТЦК та її спільника за корупцію. Вони пропонували за 10,000 доларів США допомогти уникнути мобілізації.
Про це повідомила спецпрокуратура Західного регіону у середу, 27 березня.
Працівниця ТЦК та її спільник допомагали уникнути мобілізації
Згідно з даними розслідування, працівниця ТЦК та місцевий стоматолог обіцяли військовозобов’язаній особі отримати медичний висновок про непридатність до служби. Стоматолог запропонував цю послугу своєму клієнту під час прийому.
За цю суму вони мали намір вплинути на рішення військово-медичної комісії та військових чиновників. Обом затриманим зараз обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави.
Працівницю ТЦК тимчасово відсторонено від виконання обов’язків, а також перевіряється участь інших осіб у злочинній діяльності.
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