В Хмельницкой области осудили мужчину, который требовал у бывшей девушки деньги за подарки

Судебное заседание. Иллюстративное фото: yaizakon.com.ua

В Хмельницкой области признали виновным жителя Каменец-Подольска в вымогательстве средств с угрозой убийства. Как оказалось, мужчина требовал у своей бывшей девушки вернуть средства за подарки, которые он покупал во время отношений.

Об этом сообщает пресс-служба ХАС.

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Сколько средств требовал мужчина у женщины

Как известно, в 2021 году мужчина после того, как разошелся со своей девушкой, требовал вернуть средства, которые он вроде бы как потратил на нее. Сначала речь шла о девяти тысячах гривен, позже сумма выросла до 28 тысяч гривен.

"Сколько и за что она задолжала, рассказывал ей в текстовых и голосовых сообщениях. В случае невозврата "долга" угрожал физической расправой. Мужчину задержали после того, как потерпевшая, под контролем правоохранителей, перечислила ему на банковскую карту 28 000 гривен", — говорится в сообщении.

Наказание для мужчины

За вымогательство и угрозу убийства местный суд наказал его на четыре года лишения свободы с освобождением от отбывания наказания на два года испытательного срока. Также в пользу пострадавшей суд взыскал 10 тысяч гривен моральной компенсации и процессуальные расходы.

"Обвиняемый подал апелляционную жалобу с просьбой отменить приговор суда первой инстанции и оправдать его. По его убеждению, обвинение основывается на предположениях и его вина не доказана. Мол, потерпевшая одолжила у него деньги и он просто просил их вернуть, без вымогательства и угроз", — добавили в суде.

Однако апелляционный суд считает, что аргументы мужчины необоснованны, ведь анализ следственных действий показывает, что у него не было договорных обязательств с пострадавшей.

Что решил суд

Во время разговоров и переписки с женщиной он не просил вернуть долг по договору займа, а требовал вернуть деньги, которые потратил во время отношений, а именно за:

цветы,

косметику,

салон красоты,

заправку авто и другое.

"В процессе многочисленных телефонных угроз и сообщений потерпевшей, именно обвиняемый, а не потерпевшая выступал инициатором разговоров, назначал встречи и выдвигал требования, давал указания о передаче средств, устанавливал сроки встреч и в дальнейшем получил средства. (…) Согласно зафиксированным разговорам потерпевшая не уговаривает обвиняемого, не убеждает, чтобы он получил средства, не влияют на него другим способом", — подытожили в апелляционном суде.

Напомним, в Самборе Львовской области пенсионерка оскорбляла невестку и собственных внуков. Ее судили по делу о домашнем насилии.